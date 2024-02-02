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        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 09:44 Güncelleme: 02.02.2024 - 09:56
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        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bozüyük ilçesinde yol kontrolünde otobüste yolculuk yapan bir kişinin üzerinde yaptığı aramada, 17,26 gram sentetik uyuşturucu maddesi ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

        Yakalanan zanlı hakkında "Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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