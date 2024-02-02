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        Bilecik'te traktör altında kalan sürücü ağır yaralandı

        Bilecik'te traktörün devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 17:06 Güncelleme: 02.02.2024 - 18:19
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        Bilecik'te traktör altında kalan sürücü ağır yaralandı
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        Bilecik'te traktörün devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

        Tasim Sözkesen yönetimindeki 11 AE 654 plakalı traktör Kızıldamlar köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Traktör altında kalan Sözkesen'i kurtaramayan köylüler durumu jandarmaya bildirdi.

        Bölgeye sevk edilen AFAD ekiplerince traktörün altından çıkarlan yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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