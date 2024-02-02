Bilecik'te traktör altında kalan sürücü ağır yaralandı
Bilecik'te traktörün devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.
Bilecik'te traktörün devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.
Tasim Sözkesen yönetimindeki 11 AE 654 plakalı traktör Kızıldamlar köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Traktör altında kalan Sözkesen'i kurtaramayan köylüler durumu jandarmaya bildirdi.
Bölgeye sevk edilen AFAD ekiplerince traktörün altından çıkarlan yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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