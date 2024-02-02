Bilecik'te "Güvenli Okul Toplantısı" yapıldı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl başkanlığında eğitim öğretim yılı ikinci dönemi. için "Güvenli Okul Toplantısı" gerçekleştirildi.

Vali Aygöl, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Bilecik Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya ve ilgililerin katıldığı toplantıda, birçok şehirle kıyaslandığında güvenli bir eğitim öğretim alanına sahip olduklarını kaydetti.

Bunun devamlılığını sağlamak için aynı ciddiyetle çalışmalara devam edeceklerini belirten Aygöl, "Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon Programı beklentimizin üzerinde bir sahiplenme ve ilgiye mazhar oldu. Bu memnuniyet verici durumun sürekliliğini sağlamaya çalışacağız. Jandarma ve emniyet teşkilatımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Her çocuğumuzun jandarma ve emniyet birimlerimizi tanıması, onlar vasıtasıyla trafik eğitimi alması konusunda önemli bir gayret sarf ediyorlar. Bu çalışmaların meyvesini bilinçli bir nesil yetiştirmek suretiyle alacağız." diye konuştu.

Toplantı, okul aile birliği temsilcilerinin temennilerini dile getirmesiyle sona erdi.