Bilecik'te 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak çalışmaları kapsamında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan bir kişiyi yakaladı.

Bilecik'te "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan kesinleşmiş 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

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