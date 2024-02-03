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        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet Ressamlık Akademisi arasında protokol imzalandı

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ile Azerbaycan Devlet Ressamlık Akademisi arasında akademik, bilimsel işbirliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 11:36 Güncelleme: 03.02.2024 - 11:36
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        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet Ressamlık Akademisi arasında protokol imzalandı
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        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ile Azerbaycan Devlet Ressamlık Akademisi arasında akademik, bilimsel işbirliği protokolü imzalandı.

        BŞEÜ'den yapılan açıklamada, Azerbaycan Devlet Ressamlık Akademisi ile BŞEÜ Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) üzerinden gerçekleştirilen canlı bağlantı ile akademik birimlerde yürütülen eğitim ve öğretim sürecini iyileştirmek ve uluslararası standartlara uygun hale getirmek için işbirliği protokolü imzalandığı kaydedildi.

        Protokolle, kongre, fuar, seminer ve sempozyumların, karma sergi ve atölye çalışmalarının, kısa süreli kursların, eğitimlerin ve karşılıklı ilgi alanlarındaki diğer etkinliklerin düzenleneceği belirtilen açıklamada, "Karma sergi ve atölye çalışmaları gibi etkinliklerde yer alan eserlerin üniversite koleksiyonlarına dahil edilecek. Atölyelerde kullanımda olan ders materyallerinin paylaşılması, değişimi ve gerekli hallerde kopya edilmesi, fikri mülkiyet haklarının korunması kaydıyla, bilimsel olarak açık bilgi ve yayınların değişimi yapılacak. Bilimsel dergilerde ortak yayınlar, akademik programların, müfredat ve ders programlarının geliştirilmesine yönelik faaliyetler ile ortak proje ve programlar uygulanacak. Akademik ve idari personel ile lisans ve lisansüstü programlarında, öğrencilerin ve araştırmacıların değişimi yapılacak." bilgilerine yer verildi.

        Açıklamada, işbirliği protokolünün BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ile Azerbaycan Devlet Ressamlık Akademisi Rektörü Prof. Natiq Aliyev tarafından imzalandığı bildirildi.

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