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        Bilecik'te 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Bilecik'te çeşitli suçlardan kesinleşmiş 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 12:22 Güncelleme: 07.02.2024 - 12:22
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        Bilecik'te 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Bilecik'te çeşitli suçlardan kesinleşmiş 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak çalışmaları kapsamında "fuhuş, görevi yaptırmamak için direnme, silahla tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 10 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan bir hükümlüyü yakaladı.

        Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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