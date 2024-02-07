Bilecik'te 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Bilecik'te çeşitli suçlardan kesinleşmiş 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Bilecik'te çeşitli suçlardan kesinleşmiş 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak çalışmaları kapsamında "fuhuş, görevi yaptırmamak için direnme, silahla tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 10 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan bir hükümlüyü yakaladı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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