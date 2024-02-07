Bilecik'te 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak çalışmaları kapsamında "fuhuş, görevi yaptırmamak için direnme, silahla tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 10 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan bir hükümlüyü yakaladı.

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