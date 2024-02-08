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        Bilecik'te asayiş

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 15:34 Güncelleme: 08.02.2024 - 15:58
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        Bilecik'te asayiş
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayişin sağlanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Çalışmalarda, "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        - Üzerinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli yakalandı

        Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şehirlerarası otobüslerde denetleme çalışmaları yaptı.

        Bu kapsamda, bir şüphelinin üzerinde 2,04 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

        Zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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