Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te meslek lisesi öğrencileri kentteki pansiyonlu okulların nevresim ihtiyacını karşılıyor

        ATAHAN GEZER - Bilecik'te Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki atölyede Moda Tasarımı ve Teknolojileri Alanı öğrencileri, kentteki bazı okullara ve pansiyonlarına yorgan kılıfı, yastık, çarşaf, masa örtüsü ile perde dikiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 11:06 Güncelleme: 08.02.2024 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te meslek lisesi öğrencileri kentteki pansiyonlu okulların nevresim ihtiyacını karşılıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ATAHAN GEZER - Bilecik'te Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki atölyede Moda Tasarımı ve Teknolojileri Alanı öğrencileri, kentteki bazı okullara ve pansiyonlarına yorgan kılıfı, yastık, çarşaf, masa örtüsü ile perde dikiyor.

        Okulda geçen yıl döner sermaye kurulmasının ardından üretilenlerin satışa sunulmaya başlandığı atölyede 11 öğrenci, mesleki eğitim dersleri kapsamında öğretmenlerinin gözetiminde haftanın 3 günü 6 saat üretim yapıyor.

        Şimdiye kadar 2 devlet okulu ile pansiyonlarına satış yapılan atölyede öğrenciler, elde edilen gelirden pay alarak hem harçlıklarını çıkarıyor hem de mesleki deneyim kazanma imkanı buluyor.

        Okul Müdürü Remzi Düven, AA muhabirine, mesleki ve akademik eğitimi bir arada yürüttüklerini, bu kapsamda Moda Tasarımı ve Teknolojileri Alanı öğrencilerinin atölyede çalıştıklarını anlatarak, "İlimizde bulunan okulların ve pansiyonlarının nevresim takımı, perde ve masa örtüsü gibi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Öğrencilerimiz maddi kazanç da elde ediyorlar. Bu şekilde yaşayarak öğrenme ve üreterek mesleki eğitim görme imkanına kavuşuyorlar." dedi.

        - "350 nevresim, 70 masa örtüsü ve 140 runner siparişi aldık"

        Moda Tasarımı ve Teknolojileri Alan Şefi Esra Demir de okulda geçen sene döner sermaye kurulmasının ardından öncelikle kendi formalarını ürettiklerini dile getirerek, şunları söyledi:

        "Devamında sipariş üzerine bazı çalışmalarda bulunduk. Şu an atölyemizde 2 okulun ve pansiyonlarının nevresim takımı, çarşaf, yastık, masa örtüsü ve runner (sofralarda kullanılan uzun ve dar formdaki örtü) üretimleri yapılmakta. Toplamda 350 nevresim, 70 masa örtüsü ile 140 runner siparişi aldık ve bu siparişlerimizi 2,5 hafta gibi kısa bir sürede tamamlamış olduk. Normalde öğrencilerimiz, 12'nci sınıfta işletmelerde beceri eğitimine çıkıyorlar. Burada çocuklarımız, işletmeye çıkmadan işlemlerin nasıl yürütüldüğünü ve hızlı makine kullanımını öğrenmiş oluyorlar."

        Demir, öğrencilerin atölyede çalışmaktan memnun olduklarını ve keyifli zaman geçirdiklerini sözlerine ekledi.

        11'inci sınıf öğrencisi Nazlı Nar ise iş bölümünü esas alarak üretim yaptıklarını vurguladı.

        Kendisinin düğme diktiğini belirten Nar, "Ardından ütüleme işlemine geçiyoruz. Burada öğrendiklerim sayesinde hayal ettiğim bir kıyafeti dikebiliyorum. Günümüz eğlenceli geçiyor. Şarkı açıyoruz, eğleniyoruz. Arkadaşlarımızla da çok iyi anlaşıyoruz. Yorucu geçse de bizim için çok güzel bir duygu." diye konuştu.

        11'inci sınıf öğrencisi Şerife Saka da emeğinin karşılığını almaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi
        TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi
        Beşiktaş'ta "iki yiğit" TFF'ye gidiyor!
        Beşiktaş'ta "iki yiğit" TFF'ye gidiyor!
        Depremin acısı çay ocağının duvarlarında
        Depremin acısı çay ocağının duvarlarında
        ABD'de Yüksek Mahkeme Trump hakkında kararını verecek
        ABD'de Yüksek Mahkeme Trump hakkında kararını verecek
        Deprem bölgesinde nüfus artış hızı en çok azalan iller
        Deprem bölgesinde nüfus artış hızı en çok azalan iller
        Babasını, annesini ve kardeşini öldürdü!
        Babasını, annesini ve kardeşini öldürdü!
        30 yıllık lösemi çalışması yok oldu
        30 yıllık lösemi çalışması yok oldu
        Fizyoterapi teknikeri kadın vahşet kurbanı!
        Fizyoterapi teknikeri kadın vahşet kurbanı!
        ABD'de senatörler Ukrayna paketini bloke etti
        ABD'de senatörler Ukrayna paketini bloke etti
        Otomobil takla attı, sürücü ortadan kayboldu!
        Otomobil takla attı, sürücü ortadan kayboldu!
        Pakistan'da gergin seçim: İnternet kesildi, saldırı gerçekleşti!
        Pakistan'da gergin seçim: İnternet kesildi, saldırı gerçekleşti!
        Habur Sınır Kapısı'nda ele geçirildi! Piyasa değeri: 655 milyon TL!
        Habur Sınır Kapısı'nda ele geçirildi! Piyasa değeri: 655 milyon TL!
        Santos'tan Antalya'da sürpriz!
        Santos'tan Antalya'da sürpriz!
        'Yasak aşk' cinayetinde flaş gelişme!
        'Yasak aşk' cinayetinde flaş gelişme!
        "Malzeme iyi olunca..."
        "Malzeme iyi olunca..."
        Helikopter kazasında hayatını kaybeden başkanın son sözleri!
        Helikopter kazasında hayatını kaybeden başkanın son sözleri!
        Yürek yakan kaza! 3 can kaybından biri 6 aylık bebek!
        Yürek yakan kaza! 3 can kaybından biri 6 aylık bebek!
        Yarım çalışma izni işçinin hakkı
        Yarım çalışma izni işçinin hakkı
        2.5 milyar TL'lik dolandırıcılık iddiası! Aylık yüzde 17 faiz! İşte yeni ayrıntılar!
        2.5 milyar TL'lik dolandırıcılık iddiası! Aylık yüzde 17 faiz! İşte yeni ayrıntılar!
        Hırsızlık için girdikleri evden çıkar çıkmaz yakalandılar!
        Hırsızlık için girdikleri evden çıkar çıkmaz yakalandılar!

        Benzer Haberler

        Bilecik'te 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Bilecik'te 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2 yılda 350 hastaya kemoterapi uyg...
        Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2 yılda 350 hastaya kemoterapi uyg...
        Bilecik'te üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli yakalandı
        Bilecik'te üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli yakalandı
        AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman'dan Kayıboyu Mahallesi'ne...
        AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman'dan Kayıboyu Mahallesi'ne...
        Bilecik'te tıraş köpüğü ile plakayı kapatan sürücüye ceza
        Bilecik'te tıraş köpüğü ile plakayı kapatan sürücüye ceza
        Bilecik Valisi Aygöl, Pazaryeri'nde öğrencilerle buluştu
        Bilecik Valisi Aygöl, Pazaryeri'nde öğrencilerle buluştu