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        Bilecik'te 6 yıl 9 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Bilecik'te, çeşitli suçlardan hakkında 6 yıl 9 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 16:27 Güncelleme: 08.02.2024 - 16:27
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        Bilecik'te 6 yıl 9 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Bilecik'te, çeşitli suçlardan hakkında 6 yıl 9 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma tarafından yakalandı.

        Jandarma trafik timleri, Yenişehir kara yolu üzerinde emniyet ve kontrol uygulaması gerçekleştirdi.

        Çalışmalarda kimlik sorgulaması yapılan Ü.S'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak", "basit yaralama", "kasten yaralama" ile "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından 6 yıl 9 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

        Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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