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        Bilecik'te 4 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde uyuşturucu satışı yaptıkları tespit edilen 4 zanlı polis tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 16:42 Güncelleme: 08.02.2024 - 16:45
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        Bilecik'te 4 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
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        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde uyuşturucu satışı yaptıkları tespit edilen 4 zanlı polis tarafından yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgelerinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

        Ekiplerce uyuşturucu sattıkları anlaşılan 4 şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 17,99 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu madde aparatı ile hassas terazi ve fişek ele geçirildi.

        Zanlılardan ikisi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, diğer ikisi ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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