Bilecik'te 4 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Zanlılardan ikisi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, diğer ikisi ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Ekiplerce uyuşturucu sattıkları anlaşılan 4 şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 17,99 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu madde aparatı ile hassas terazi ve fişek ele geçirildi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde uyuşturucu satışı yaptıkları tespit edilen 4 zanlı polis tarafından yakalandı.

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