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        AK Parti´li Kaya: Bu topraklar ana muhalefete asla emanet edilemez

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Üstünde bulunduğumuz, atalarımızın manevi yadigarı olan bu topraklar ana muhalefete asla emanet edilemez. İşte CHP'nin halini görüyorsunuz, herkes bir köşe başına yapışmanın derdinde. Ne ülkenin hali, ne şehirlerimizin durumu umurlarında değil" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 16:38 Güncelleme: 10.02.2024 - 16:40
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        AK Parti´li Kaya: Bu topraklar ana muhalefete asla emanet edilemez
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Üstünde bulunduğumuz, atalarımızın manevi yadigarı olan bu topraklar ana muhalefete asla emanet edilemez. İşte CHP'nin halini görüyorsunuz, herkes bir köşe başına yapışmanın derdinde. Ne ülkenin hali, ne şehirlerimizin durumu umurlarında değil" dedi.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, partisinin Bilecik aday tanıtım toplantısına katıldı. Programda Sayan´ın yanı sıra AK Parti Bilecik milletvekili Halil Eldemir ve çok sayıda partili yer aldı. Fatma Betül Sayan Kaya, Bilecik´in merkezinde ve ilçelerinde AK Parti belediyeciliği ve Cumhur İttifakı belediyeciliğinin kazanacağına inançlarının tam olduğunu söyledi. CHP´nin politikalarını eleştiren Kaya, "Cumhurbaşkanımız, İstanbul'u CHP'nin çürümüş zihniyetinden devralarak onu bir dünya şehri haline getirmiştir. Artık ülkeyi yeniden bu eski köhne zihniyetlere döndürmenin kimseye, özellikle de şehirlerimize bir faydası yok. Biz, Türkiye Yüzyılı peşinde koşarken kendi yıldızlarını parlatmaktan başka gayesi olmayanlara milletimizin gereken cevabı vereceğine yürekten inanıyoruz. CHP´nin muhalefet olarak ortaya koyduğu kavga ve gürültü ortadayken bu zihniyetin iktidar olabilmesi ve millete hizmet edebilmesi mümkün müdür? Üstünde bulunduğumuz, atalarımızın manevi yadigarı olan bu topraklar ana muhalefete asla emanet edilemez. İşte CHP'nin halini görüyorsunuz, herkes bir köşe başına yapışmanın derdinde. Ne ülkenin hali ne şehirlerimizin durumu umurlarında değil. Daha düne kadar ittifak içinde oldukları partileri bile gözleri görmüyor, çiğneyip geçiyorlar. Kendi arkadaşlarına ve müttefiklerine bu derece hoyratça davrananların şehirlerimize ve oralarda yaşayanlara şefkat göstermesi mümkün mü" dedi.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, konuşmasının ardından ilçe ve belde belediye başkan adaylarını açıkladı. Bozüyük ilçesinde Hüsnü Ersoy, Gölpazarı ilçesinde Hayri Suer, İnhisar ilçesinde Nihal Arslan, Osmaneli ilçesinde Münür Şahin, Yenipazar ilçesinde Güray Karamankaya, Dodurga ilçesinde Selim Tuna, Bayırköy ilçesinde Burak Erberber, Vezirhan ilçesinde Kemal Gergin, Pazaryeri ilçesinde Zekiye Tekin, Söğüt ilçesinde Cumhur İttifakı ortağı MHP'li Ferhat Durgut ve Bilecik'te Cumhur İttifakı adayı Mustafa Yaman aday gösterildi.

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