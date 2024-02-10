Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te AK Parti'nin ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Biz AK Parti olarak 'Türkiye Yüzyılı' peşinde koşarken, kendi yıldızlarını parlatmaktan başka hiçbir gayesi olmayanlara milletimizin gerçekten bu yerel seçimde gereken cevabı en güzel şekilde sandıkta vereceğinden hiç şüphemiz yok." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 15:15 Güncelleme: 10.02.2024 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te AK Parti'nin ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Biz AK Parti olarak 'Türkiye Yüzyılı' peşinde koşarken, kendi yıldızlarını parlatmaktan başka hiçbir gayesi olmayanlara milletimizin gerçekten bu yerel seçimde gereken cevabı en güzel şekilde sandıkta vereceğinden hiç şüphemiz yok." dedi.

        Kaya, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde partisinin ilçe ve belde belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, AK Parti olarak siyasetin merkezine insanı yerleştirdiklerini söyledi.

        Siyasetin gönül işi olduğunu dile getiren Kaya, şöyle devam etti:

        "31 Mart'taki seçimlere sayılı günler kaldı. Milletimizin niçin AK Parti'ye oy vermesi gerektiğini kapı kapı dolaşarak güzel bir üslupla anlatacağız. Bilecikli kardeşlerim zaten AK Parti'nin hizmet siyasetini tanıyorlar. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan kayıpları da en güzel onlar görüyorlar. Bilecik'te Allah'ın izniyle yeniden 'AK Parti'yle yola devam' diyoruz. AK Parti, yerel yönetimlerle kendini ispat etmiş bir siyasi harekettir. Cumhurbaşkanı'mız, İstanbul'u CHP'nin çürümüş zihniyetinden devralarak adeta bir 'dünya şehri' haline getirdi. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu vizyonla İstanbul, 'dünyanın incisi' bir şehir halinde AK Parti ile hizmetlere kavuştu. Vatandaşın gönlünde yer etmiş bir lideri de hiçbir güç yolundan alıkoyamadı. Bu samimiyet sonucunda da Türkiye onu bağrına bastı. Cumhurbaşkanı'mız tüm dünyanın en saygın gördüğü liderler arasına girdi."

        Kaya, AK Parti'nin hiçbir zaman milletinden ayrılmadığını, siyasette yer aldığı günden bu yana milletle yoldaşlık yaptığını vurguladı.

        Bu yoldaşlıkta güzide şehirlerden Bilecik'in, ruhuna yakışır şekilde en güzel hizmetlere layık olduğunu, CHP'ye bırakılamayacağını kaydeden Kaya, "Bu zihniyetin iktidar olabilmesi ve yerel yönetimlerde millete hizmet edebilmesi mümkün değil. Artık yeniden ülkeyi bu eski ve köhnemiş zihniyetlere döndürmenin hiçbir şehrimize faydası yok. Biz AK Parti olarak 'Türkiye Yüzyılı' peşinde koşarken, kendi yıldızlarını parlatmaktan başka hiçbir gayesi olmayanlara milletimizin gerçekten bu yerel seçimde gereken cevabı en güzel şekilde sandıkta vereceğinden hiç şüphemiz yok. Hep birlikte CHP'nin halini görüyoruz. Herkes bir köşe başına yapışmanın derdinde. Şehirlerin geleceği umurlarında bile değil." diye konuştu.

        Kaya, düne kadar Millet İttifakı içinde olan partilerin artık birbirlerini görmediğini belirtti.

        Bu partilerin adeta birbirlerini çiğnediğini ifade eden Kaya, "Kendi arkadaşlarına ve müttefiklerine bu şekilde hoyratça davrananların şehirlerimize ve orada yaşayan insanlarımıza şefkat gösterebilmesi mümkün mü? Biz ise siyaseti adeta 'hayırda yarış' olarak görüyoruz. Rakiplerimizle eser, hizmet ve icraat konusunda yarışmak istiyoruz. Açık konuşmak gerekirse, konu eser ve hizmet olduğunda üstümüze hiç kimseyi tanımıyoruz. AK Parti'li belediyelerin rakipleri yine AK Parti'li belediyeler." değerlendirmesinde bulundu.

        AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve İl Başkanı Serkan Yıldırım ile Cumhur İttifakı'nın Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman da katılımcılara hitap etti.

        Programda, Söğüt ilçesinde Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayı Ferhat Durgut ile AK Parti'nin ilçelerde Bozüyük'teki adayı Hüsnü Ersoy, Gölpazarı'ndaki adayı Hayri Suer, İnhisar'daki adayı Nihal Arslan, Osmaneli'ndeki adayı Münür Şahin, Pazaryeri'ndeki adayı Zekiye Tekin, Yenipazar'daki adayı Güray Karamankaya tanıtıldı.

        Beldelerde ise merkeze bağlı Bayırköy'de Burak Erberber'in, Vezirhan'da Kemal Gergin'in, Bozüyük ilçesi Dodurga beldesinde Selim Tuna'nın AK Parti'den belediye başkan adayı olduğu açıklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Sıcaklık 10 derece düşecek! Batıya sağanak gelecek! Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?
        Sıcaklık 10 derece düşecek! Batıya sağanak gelecek! Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?
        Zonguldak'ta petrol ve doğalgaz mesajı
        Zonguldak'ta petrol ve doğalgaz mesajı
        İstanbul'da yaşandı! Çöpte bebek!
        İstanbul'da yaşandı! Çöpte bebek!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Geçmeyen öksürüğe dikkat! Bu yakınmalar da varsa...
        Geçmeyen öksürüğe dikkat! Bu yakınmalar da varsa...
        Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı ilk kez çift hanede
        Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı ilk kez çift hanede
        Bisiklet ile minibüs çarpıştı! Kahreden kaza!
        Bisiklet ile minibüs çarpıştı! Kahreden kaza!
        Beşiktaş'tan çifte rekor!
        Beşiktaş'tan çifte rekor!
        Buzla kaplı göl! 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
        Buzla kaplı göl! 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
        Kale direğine bisiklet kilidi bağladılar!
        Kale direğine bisiklet kilidi bağladılar!
        "50 bin liraya temizliğe giderim"
        "50 bin liraya temizliğe giderim"
        Gezeravcı ailesiyle buluştu
        Gezeravcı ailesiyle buluştu
        Faizi düşük bulan doları tercih etti
        Faizi düşük bulan doları tercih etti
        Hangisi Almanya Başbakanı Scholz?
        Hangisi Almanya Başbakanı Scholz?
        Avrupa'da çiftçilerin protestoları sürüyor
        Avrupa'da çiftçilerin protestoları sürüyor
        Transfer döneminde atılan tüm imzalar!
        Transfer döneminde atılan tüm imzalar!
        Ödül kazanan 10 okul filmi
        Ödül kazanan 10 okul filmi
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        GSS’liye özel hastaneler açık
        GSS’liye özel hastaneler açık
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Bilecik'te asayiş
        Bilecik'te asayiş
        Bilecik Valisi Aygöl, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi
        Bilecik Valisi Aygöl, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi
        Bilecik'te polis ekipleri KGYS destekli trafik denetim yaptı
        Bilecik'te polis ekipleri KGYS destekli trafik denetim yaptı
        Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman'dan anaokulu öğrencilerine ziyaret
        Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman'dan anaokulu öğrencilerine ziyaret
        Bilecik'te 4 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
        Bilecik'te 4 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
        Bilecik'te 6 yıl 9 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hüküml...
        Bilecik'te 6 yıl 9 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hüküml...