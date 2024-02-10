Bilecik'te AK Parti'nin ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Biz AK Parti olarak 'Türkiye Yüzyılı' peşinde koşarken, kendi yıldızlarını parlatmaktan başka hiçbir gayesi olmayanlara milletimizin gerçekten bu yerel seçimde gereken cevabı en güzel şekilde sandıkta vereceğinden hiç şüphemiz yok." dedi.

Kaya, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde partisinin ilçe ve belde belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, AK Parti olarak siyasetin merkezine insanı yerleştirdiklerini söyledi.

Siyasetin gönül işi olduğunu dile getiren Kaya, şöyle devam etti:

"31 Mart'taki seçimlere sayılı günler kaldı. Milletimizin niçin AK Parti'ye oy vermesi gerektiğini kapı kapı dolaşarak güzel bir üslupla anlatacağız. Bilecikli kardeşlerim zaten AK Parti'nin hizmet siyasetini tanıyorlar. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan kayıpları da en güzel onlar görüyorlar. Bilecik'te Allah'ın izniyle yeniden 'AK Parti'yle yola devam' diyoruz. AK Parti, yerel yönetimlerle kendini ispat etmiş bir siyasi harekettir. Cumhurbaşkanı'mız, İstanbul'u CHP'nin çürümüş zihniyetinden devralarak adeta bir 'dünya şehri' haline getirdi. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu vizyonla İstanbul, 'dünyanın incisi' bir şehir halinde AK Parti ile hizmetlere kavuştu. Vatandaşın gönlünde yer etmiş bir lideri de hiçbir güç yolundan alıkoyamadı. Bu samimiyet sonucunda da Türkiye onu bağrına bastı. Cumhurbaşkanı'mız tüm dünyanın en saygın gördüğü liderler arasına girdi."

Kaya, AK Parti'nin hiçbir zaman milletinden ayrılmadığını, siyasette yer aldığı günden bu yana milletle yoldaşlık yaptığını vurguladı.

Bu yoldaşlıkta güzide şehirlerden Bilecik'in, ruhuna yakışır şekilde en güzel hizmetlere layık olduğunu, CHP'ye bırakılamayacağını kaydeden Kaya, "Bu zihniyetin iktidar olabilmesi ve yerel yönetimlerde millete hizmet edebilmesi mümkün değil. Artık yeniden ülkeyi bu eski ve köhnemiş zihniyetlere döndürmenin hiçbir şehrimize faydası yok. Biz AK Parti olarak 'Türkiye Yüzyılı' peşinde koşarken, kendi yıldızlarını parlatmaktan başka hiçbir gayesi olmayanlara milletimizin gerçekten bu yerel seçimde gereken cevabı en güzel şekilde sandıkta vereceğinden hiç şüphemiz yok. Hep birlikte CHP'nin halini görüyoruz. Herkes bir köşe başına yapışmanın derdinde. Şehirlerin geleceği umurlarında bile değil." diye konuştu.

Kaya, düne kadar Millet İttifakı içinde olan partilerin artık birbirlerini görmediğini belirtti.

Bu partilerin adeta birbirlerini çiğnediğini ifade eden Kaya, "Kendi arkadaşlarına ve müttefiklerine bu şekilde hoyratça davrananların şehirlerimize ve orada yaşayan insanlarımıza şefkat gösterebilmesi mümkün mü? Biz ise siyaseti adeta 'hayırda yarış' olarak görüyoruz. Rakiplerimizle eser, hizmet ve icraat konusunda yarışmak istiyoruz. Açık konuşmak gerekirse, konu eser ve hizmet olduğunda üstümüze hiç kimseyi tanımıyoruz. AK Parti'li belediyelerin rakipleri yine AK Parti'li belediyeler." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve İl Başkanı Serkan Yıldırım ile Cumhur İttifakı'nın Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman da katılımcılara hitap etti.

Programda, Söğüt ilçesinde Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayı Ferhat Durgut ile AK Parti'nin ilçelerde Bozüyük'teki adayı Hüsnü Ersoy, Gölpazarı'ndaki adayı Hayri Suer, İnhisar'daki adayı Nihal Arslan, Osmaneli'ndeki adayı Münür Şahin, Pazaryeri'ndeki adayı Zekiye Tekin, Yenipazar'daki adayı Güray Karamankaya tanıtıldı.

Beldelerde ise merkeze bağlı Bayırköy'de Burak Erberber'in, Vezirhan'da Kemal Gergin'in, Bozüyük ilçesi Dodurga beldesinde Selim Tuna'nın AK Parti'den belediye başkan adayı olduğu açıklandı.