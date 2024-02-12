Bilecik Valisi Aygöl, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret için oluşturulan motosiklet konvoyuna katıldı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Motosiklet Derneği üyelerince Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret için oluşturulan motosiklet konvoyuna motorla eşlik etti.

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