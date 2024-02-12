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        Bilecik Valisi Aygöl, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret için oluşturulan motosiklet konvoyuna katıldı

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Motosiklet Derneği üyelerince Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret için oluşturulan motosiklet konvoyuna motorla eşlik etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 12:31 Güncelleme: 12.02.2024 - 12:31
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        Bilecik Valisi Aygöl, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret için oluşturulan motosiklet konvoyuna katıldı
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        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Motosiklet Derneği üyelerince Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret için oluşturulan motosiklet konvoyuna motorla eşlik etti.

        Valilik binasından başlayan konvoy, Ertuğrul Gazi Türbesi'ne kadar sürdü.

        Türbede dua eden, ardından alp kıyafetli personelle saygı nöbeti tutan grup, Valiliğe dönerek etkinliği sona erdirdi.

        Vali Aygöl, programa katılan motosiklet tutkunlarına teşekkürlerini iletti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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