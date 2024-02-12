Bilecik Valisi Aygöl, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret için oluşturulan motosiklet konvoyuna katıldı
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Motosiklet Derneği üyelerince Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret için oluşturulan motosiklet konvoyuna motorla eşlik etti.
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Motosiklet Derneği üyelerince Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret için oluşturulan motosiklet konvoyuna motorla eşlik etti.
Valilik binasından başlayan konvoy, Ertuğrul Gazi Türbesi'ne kadar sürdü.
Türbede dua eden, ardından alp kıyafetli personelle saygı nöbeti tutan grup, Valiliğe dönerek etkinliği sona erdirdi.
Vali Aygöl, programa katılan motosiklet tutkunlarına teşekkürlerini iletti.
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