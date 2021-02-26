Fenerium tırı Bilecik'te

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Fenerbahçe Spor Kulübü’nün resmi lisanslı ürünlerinin satıldığı Fenerium tırı Bilecik'e geldi.

Bilecik Belediyesi Aile Çay Bahçesi önünde kurulan Fenerium tırı 2 gün süreyle Bilecikli Fenerbahçelilere hizmet verecek. Fenerium'un tırı kurulduğu andan itibaren halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Tıra gelerek yetkililerden bilgi alan Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesi İbrahim Rafet Sünetci, "Fenerium tırı sayesinde Bilecikli Fenerbahçelileri sarılacivert renklerle buluşturduk. Bizler tek bilek değil, tek yürek çalışıyoruz. Tırımız dün geldi ve bugün akşama kadar halkımıza hizmet etmeye devam edecek. Halkımızın ilgisi çok yoğun buda bizleri mutlu ediyor. Tüm fenerli vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.

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