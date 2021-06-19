Asfaltlanan köy yolunda incelemelerde bulundular

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Bilecik’in Pazaryeri İlçe Kaymakamı Berker Çırak, yapımı tamamlanan Burçalık köy yolunda incelemelerde bulundu.

Pazaryeri ilçesinde geçtiğimiz aylarda yapımına başlanan Burçalık köy yolu asfalt çalışmasının ardından tamamlandı. 2021 yılı KÖYDES Projesi kapsamında Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Burçalık köyünde 3 kilometrelik köy yolu asfaltlanarak köylülerin hizmetine sunuldu. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak’a, İl Genel Meclis üyeleri Alaattin Emral, Mehmet Pulat, İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Bahadır, İlçe Özel İdare Müdürlüğü görevlisi Adem Tekin eşlik etti.

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