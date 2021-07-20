Osmaneli’ de Kurban Bayram kutlamaları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Kurban Bayramınız kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaneli’ de Kurban Bayram kutlamaları

İHA

Osmaneli’ de Kurban Bayram kutlamaları

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde protokol ve vatandaşlar Bayram namazı sonrası Fatih caminde bayramlaştı.

Kurban Bayram namazı sonrası Fatih Caminde düzenlenen bayramlaşma programına Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Emniyet Müdür Dr. Ali Özgan, Jandarma Komutan vekili kıdemli Başçavuş Mustafa Toy ile kamu kurum kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Kaymakam Ünal Bayram namazı çıkışında vatandaşlar ile bayramlaşarak sohbet etti. Dostluk, kardeşlik ve barış temennilerinde bulunulan Kurban Bayramı kutlamalarında, vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı. Kaymakam Ünal, “bayramların sevgi ve bütünlüğü simgelediğini ifade ederek bayramların küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği günler olduğunu belirtti. Bayram dönemlerinde trafik akışının hem şehir içlerinde, hem de karayollarında oldukça arttığını ifade eden Ünal, "Vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını temenni ediyorum. Böylesine güzel ve anlamlı günler acılara dönüşmesin" ifadelerini kullandı.
Protokol daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne geçerek, polis memurlarıyla bayramlaştı. Emniyet Müdürlüğünün ardından İlçe Jandarma Komutanlığına geçildi. Kaymakam Ünal ve Başkan Şahin karakolda askerlerle bayramlaşarak askerlerle sohbet etti. Kaymakam Ünal Ve Başkan Şahin ilçedeki şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederken. Kaymakam Yüksel Ünal Koordinesine ilçede bulunan şehit ve gazi aileleri İlçe Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan ve personeli, İlçe Jandarma Komutan vekili Mustafa Toy ve personeli tarafından ayrı ayrı ziyaret edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pazaryeri'nde küçükbaş kurbanlıklar elde kaldı
YEREL HABERLER Pazaryeri'nde küçükbaş kurbanlıklar elde kaldı
Bilecik'te kontrol altına alınan orman yangını yeniden alevlendi
YEREL HABERLER Bilecik'te kontrol altına alınan orman yangını ...
Başkan Bakkalcıoğlu'nun Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Bakkalcıoğlu'nun Kurban Bayramı mesajı
Başkan Bakkalcıoğlu canlı hayvan pazarını ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Bakkalcıoğlu canlı hayvan pazarını ziyaret ...
Sıcaktan bunalan Bilecikliler havuza akın etti Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman; “Burası Antalya değil Bayırköy”
YEREL HABERLER Sıcaktan bunalan Bilecikliler havuza akın ...
Alkollü sürücünün kullandığı kamyonet aydınlatma direğine çarptı, 1 yaralı
YEREL HABERLER Alkollü sürücünün kullandığı kamyonet aydınlatma ...
2. Ayak Tenisi Turnuvasının şampiyonları ödüllerini aldı
YEREL HABERLER 2. Ayak Tenisi Turnuvasının şampiyonları ödüllerini ...
Vatandan bıçakçı kuyruğunda
YEREL HABERLER Vatandan bıçakçı kuyruğunda
Su eğlence dünyasındaki çocuklarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Su eğlence dünyasındaki çocuklarla bir araya geldi
Bozüyük'te bayram hazırlıkları
YEREL HABERLER Bozüyük'te bayram hazırlıkları
İmam hatip okulları müdürleriyle eğitim toplantısı
YEREL HABERLER İmam hatip okulları müdürleriyle eğitim toplantısı
Bilecik'te kurban bayramı tedbirleri üst düzey uygulanacak
YEREL HABERLER Bilecik'te kurban bayramı tedbirleri üst düzey ...
Kurban kesme ve parçalamayı ehline bırakın 'Acemi kasap' kazalarının önüne geçebilmek için uyarılar Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Sorumlusu Tıp Uzmanı Dr. Mustafa Boz; "Maddiyattan kaçmayarak kurban kesme, parçalama işini ehline teslim etsinler"
YEREL HABERLER Kurban kesme ve parçalamayı ehline bırakın 'Acemi ...
Osmaneli'de 10 hektar ormanlık alan yandı
YEREL HABERLER Osmaneli'de 10 hektar ormanlık alan yandı
Eko Turizm ve Eğitim kampında Bursaspor Futbol Okulu eğitime başladı
YEREL HABERLER Eko Turizm ve Eğitim kampında Bursaspor Futbol Okulu ...
Hayvan pazarında denetim
YEREL HABERLER Hayvan pazarında denetim