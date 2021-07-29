BŞEÜ'de görev yapan akademisyenlere 'Sanat' ödülü

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü akademik personellerinden Öğr. Gör. Dr. Cenk Sezer ve Öğr. Gör. Elçin Mustafayev'in Milli Mücadele Kahramanları Portre Yarışmasında yer alan eserleri ile ödüle layık görüldüler.

Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile düzenlenen ve 570 eser sahibinin bin 343 çalışması ile katıldığı, Gaziantep Millî Mücadele Kahramanları Portre Yarışması sona erdi. Şanlı destanın 100'üncü yıl dönümü anısına düzenlenen yarışmada Öğr. Gör. Dr. Cenk Sezer'in yaptığı 'Dr. Mecit Barlas' portresi yağlıboya kategorisinde sergilenme ödülüne, Öğr. Gör. Elçin Mustafayev'in yaptığı 'Dr. Mecit Barlas' ve 'Müfide Ferit' portreleri yağlıboya ve suluboya kategorilerinde başarı ödülüne ve 'Dayı Ahmet Ağa' portresi desen kategorisinde sergilenme ödülüne değer görüldü.

Gaziantep Üniversitesi Tarihi Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilmesi planlanan yarışma sergisi, pandemi koşulları nedeniyle, ileri bir tarihe ertelenirken sanatçıların ödülleri kendilerine takdim edildi.

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