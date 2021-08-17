Bozüyük’te spor turnuvaları düzenlenecek

Bilecik Bozüyük Belediyesi tarafından spor etkinlikleri kapsamında gençlere yönelik olarak Kum Voleybolu ve Sokak Basketbolu Kurtuluş Kupası etkinliği düzenlenecek.

Katılımcıların hiçbir ücret ödemeyeceği, 11 Ağustos 2021 Çarşamba günü Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde başlayan turnuva kayıtları 18 Ağustos Çarşamba günü sona erecek. 4 Eylül Basketbol Sahaları'nda 23 Ağustos27 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan Kum Voleybolu turnuvasına voleybol severler büyük kadınlar, büyük erkekler ve küçük kızlar olmak üzere toplam 3 kategoride ve ikişer kişilik takımlar halinde katılabilecekler. Aynı tarihlerde yapılacak olan Sokak Basketbolu turnuvasına ise kız ve erkek takımları olmak üzere 4’er kişilik takımlar, büyükler, gençler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde katılabilecekler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.