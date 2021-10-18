1299 Bilecik Kulübü ilk haftada farklı kazandı

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik 1. Amatör Lig'de 20212022 futbol sezonu başlarken, A grubunun ilk haftasında oynan 5 müsabakada 21 gol atıldı. 1299 Bilecik Kulübü ilk haftasında averajla liderliğe yükselirken, gruptaki tüm maçları deplasman ekipleri kazandı.

Bilecik 1. Amatör Lig, A grubun ilk hafta müsabakasında 1299 Bilecik Kulübü, deplasmanda 1992 Yeniköyspor'u 50 yendi. Yeniköyspor'un sahası olmaması nedeniyle Bilecik Sentetik Sahasında oynanan müsabakanın 20'ıncı dakikasında Metin Şahin'in golüyle 1299 Bilecik Kulübü 10 öne geçti. Maçın 30'uncu dakikasında Serkan Özdemir golüyle durumu 20'a getirdi. Maçın 38'inci dakikasında Ahmetcan Aydın durumu 30'a getirirken, u gol aynı zamanda ilk yarının skoru oldu. Maçın ikinci yarısına da iyi başlayan 1299 Bilecik Kulübü, maçın 54'üncü dakikasında Barış İleli'nin golüyle durumu 40'a getirdi. Maçın 78'inci dakikasında Alperen Kulaksız maçın skorunu belirleyen 5'inci golü kaydetti. Müsabakayı1299 Bilecik Kulübü 50 kazanarak, ilk haftanın averajla lideri oldu. Gruptaki diğer müsabakalarda Kurtköyspor deplasmanda Güneşspor 20, Gölpazarı Belediyespor deplasmanda 4 Eylülspor'u 51, Pazaeyerispor deplasmanda Demirköyspor'u 21, Söğütspor deplasmanda Vezirhanspor'u 50 yendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.