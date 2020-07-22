İLAN SIRA NO UNVANI ADET ÖĞRENİM DURUMU ARANAN NİTELİKLER

01 Büro Personeli 3 Önlisans (KPSS P93) § Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak. § 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P93) 70 ve üzeri puan almış olmak. § Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.

02 Büro Personeli 1 Önlisans (KPSS P93) § Maden Teknolojisi, Mermer Teknolojisi, Doğal Yapı Taşları Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak. § 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P93) 70 ve üzeri puan almış olmak. § Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.

03 Büro Personeli 2 Lisans (KPSS P3) § Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Bilgisayar Teknolojisi ve Büro Yönetimi lisans programından mezun olmak. § 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P3) 70 ve üzeri puan almış olmak. § Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır

04 Destek Personeli (Şoför) 1 Ortaöğretim (KPSS P94) § Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak. § E sınıfı ehliyete sahip olmak. § En az 5 yıl (E sınıfı ehliyet kapsamında) şoförlük konusunda iş tecrübesi olmak ve bunu belgelendirmek. § 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P94) 70 ve üzeri puan almış olmak. § Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.