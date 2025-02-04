Bilecik'te fabrika inşaatında vinçten düşen 2 işçi hayatını kaybetti

Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın inşaatında, yaklaşık 10 metre yükseklikteki vinçte çalışan İbrahim B. (30) ile Ayaz O. (23), henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İbrahim B, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Ayaz O. ise Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılar buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.