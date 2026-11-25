ABD'nin Colorado eyaletinde yaşayan Marie Carpenter, ilerleyen yaşına rağmen aktif yaşamından ve spor alışkanlıklarından vazgeçmedi. Yıllardır düzenli olarak yürüyüş yapan ve spor salonuna giden Carpenter'ın fiziksel dayanıklılığı, torunlarının da dikkatini çekti. Ailesi, 90'ıncı yaş günü için sıra dışı bir sürpriz hazırlarken eğlenceli bir yarışma olarak başlayan kutlama, dünya rekoruyla sonuçlandı. İşte Marie Carpenter'ın ilham veren başarı hikayesi...

EŞİNİ KAYBETTİKTEN SONRA HAYATINA YENİ BİR YÖN VERDİ

Yaklaşık 14 yıl önce eşi Steve Carpenter'ı kaybeden Marie, yaşamını mümkün olduğunca sağlıklı, hareketli ve bağımsız sürdürmeye karar verdi. Düzenli egzersiz yapmayı alışkanlık haline getiren Carpenter, spor sayesinde geniş bir arkadaş çevresi de edindi.

HER GÜN YAKLAŞIK 2,4 KİLOMETRE YÜRÜYOR

Carpenter, günlük yürüyüşlerinin yanı sıra haftada üç ila beş kez spor salonuna gidiyor. Karın ve gövde kaslarını çalıştıran plank egzersizi ise antrenmanlarının vazgeçilmez bir parçasını oluşturuyor.

TORUNLARI GÖZLERİNE İNANAMADI

Büyükannelerine spor salonunda eşlik eden Brittany ve Alex, Carpenter'ın plank pozisyonunda iki dakikadan fazla kalabildiğini görünce şaşkınlık yaşadı. Bunun üzerine Alex, Guinness'in kayıtlarını inceleyerek büyükannesinin rekor kırabileceğini fark etti.

DOĞUM GÜNÜNDE BÜYÜK SÜRPRİZ

Ailesi, Carpenter'ın 90'ıncı yaş günü kutlamasında torunlarının da katılacağı bir plank yarışması düzenledi. Ancak Carpenter'ın bilmediği bir ayrıntı vardı. Ailesi, dünya rekoru denemesinin belgelenmesi için bağımsız gözlemcileri ve süre görevlilerini de organize etmişti.

TORUNLARI TEK TEK PES ETTİ

Yarışma başladığında torunları birer birer plank pozisyonunu bırakırken Carpenter egzersizini sürdürdü. Tam 3 dakika 15 saniye boyunca pozisyonunu koruyan 90 yaşındaki kadın, bütün torunlarını geride bıraktı.

İSTESİYDİ DAHA UZUN SÜRE DAYANABİLECEKTİ

Yarışmanın ardından daha uzun süre dayanıp dayanamayacağı sorulan Carpenter, bütün torunları pes ettiği için egzersizi bıraktığını söyledi.

ADINI GUINNESS REKORLAR KİTABI'NA YAZDIRDI

Carpenter'ın başarısı, 7 Mart 2026 tarihinde Colorado'nun Littleton kentinde kayda geçirildi. Henüz 90 yaşını dört gün geçmiş olan Carpenter, plank egzersizi yapan en yaşlı kadın olarak Guinness Dünya Rekorları'na adını yazdırdı.

PLANK EGZERSİZİ NEDİR?

Plank, ön kollar ve ayak parmakları üzerinde durarak vücudun düz bir pozisyonda tutulmasına dayanan bir egzersiz. Başta karın kasları olmak üzere sırt, omuz ve gövde kaslarını çalıştıran bu hareket, kişinin fiziksel kapasitesine uygun sürelerde yapılabiliyor.

İLERİ YAŞLARDA DA HAREKETLİ BİR YAŞAM MÜMKÜN

Marie Carpenter'ın hikayesi, düzenli fiziksel aktivitenin ileri yaşlarda da sürdürülebileceğinin dikkat çekici örneklerinden biri oldu. Yıllardır spor yapmayı hayatının bir parçası haline getiren Carpenter, 90 yaşında elde ettiği başarıyla farklı yaş gruplarına ilham verdi.

(Görseller Guinness Rekorlar Kitabı resmi videosundan alınmıştır)