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        Haberler Bilgi Gündem 2026 BABALAR GÜNÜ TARİHİ: Babalar Günü bu pazar mı? Babalar Günü Haziranın kaçıncı haftasına denk geliyor? Babalar Gününe özel hediye önerileri

        2026 BABALAR GÜNÜ TARİHİ: Babalar Günü bu pazar mı? Babalar Günü Haziranın kaçıncı haftasına denk geliyor? Babalar Gününe özel hediye önerileri

        Babalar Günü için geri sayım başladı! Her yıl Haziran ayında kutlanan bu özel günün tarihi bu sene de milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. "Bu pazar mı kutlanacak?" sorusu gündemdeki yerini korurken, Babalar Günü'nün Haziran ayının kaçıncı haftasına denk geldiği ve en anlamlı hediye seçenekleri şimdiden araştırılıyor. Peki, Babalar Günü bu pazar mı? Babalar Günü Haziranın kaçıncı haftasına denk geliyor? Babalar Gününe özel hediye önerileri neler? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 12:00 Güncelleme:
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        Haziran ayının en özel günlerinden biri olan Babalar Günü yaklaşırken heyecan arttı. Tarih netleşti mi, bu pazar mı kutlanacak sorusu kafa karıştırırken; babalar için en uygun hediye alternatifleri de araştırma konusu oldu. Peki, Babalar Günü bu pazar mı? Babalar Günü Haziranın kaçıncı haftasına denk geliyor? Babalar Gününe özel hediye önerileri neler? Ayrıntılar haberimizde.

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        2026 BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

        Babalar Günü, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de her yıl geleneksel olarak haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanmaktadır. Sabit bir tarihe bağlı olmayan bu özel gün, takvime göre her yıl değişiklik göstermektedir. 2026 yılına bakıldığında ise Babalar Günü’nün 21 Haziran Pazar gününe denk geldiği görülmektedir.

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        BABALAR GÜNÜ ALINABİLECEK HEDİYELER

        Klasik Hediyeler

        Babalar Günü’nde alınabilecek hediyeler, babanın ilgi alanlarına ve günlük yaşam tarzına göre değişiklik gösterebilir. Klasik ama her zaman işe yarayan seçeneklerin başında parfüm, saat, cüzdan ve gömlek gibi kişisel aksesuarlar yer alır. Daha özel ve anlamlı bir hediye arayanlar için ise kişiye özel fotoğraf albümleri, isim yazılı ürünler veya özel tasarım hediyelikler tercih edilebilir

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        Teknolojik Hediyeler

        Teknolojiye ilgi duyan babalar için akıllı saat, kablosuz kulaklık ya da küçük ev aletleri iyi bir alternatif olabilirken; kitap okumayı sevenler için sevdiği yazarların eserleri ya da çok satan kitaplar güzel bir seçenek sunar. Sporla ilgilenen babalar için ise spor ekipmanları veya rahat spor giyim ürünleri düşünülebilir.

        Daha duygusal bir dokunuş isteyenler için el emeği hediyeler ya da birlikte geçirilen özel bir gün planı da Babalar Günü’nü unutulmaz hale getirebilir.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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