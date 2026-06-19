2026 BABALAR GÜNÜ TARİHİ: Babalar Günü bu pazar mı? Babalar Günü Haziranın kaçıncı haftasına denk geliyor? Babalar Gününe özel hediye önerileri

Teknolojik Hediyeler

Teknolojiye ilgi duyan babalar için akıllı saat, kablosuz kulaklık ya da küçük ev aletleri iyi bir alternatif olabilirken; kitap okumayı sevenler için sevdiği yazarların eserleri ya da çok satan kitaplar güzel bir seçenek sunar. Sporla ilgilenen babalar için ise spor ekipmanları veya rahat spor giyim ürünleri düşünülebilir.

Daha duygusal bir dokunuş isteyenler için el emeği hediyeler ya da birlikte geçirilen özel bir gün planı da Babalar Günü’nü unutulmaz hale getirebilir.