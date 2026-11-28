Meteoroloji'den 29 Kasım Pazar uyarısı! Sağanak, kar ve fırtına geliyor: Yarınki hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Kasım Pazar günü için yurt genelini ilgilendiren yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelecek soğuk hava dalgasının kuzeybatı kesimlerden başlayarak etkisini göstermesi bekleniyor. Marmara, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ve bazı kıyı bölgelerinde yağmur ve sağanak görülecek. Doğu Anadolu'nun büyük bölümünde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor. Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli rüzgâr ve fırtına bekleniyor. Hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren hissedilir derecede azalacağı, iç ve yüksek kesimlerde buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği bildirildi. Peki, 29 Kasım Pazar yarınki hava nasıl olacak, hangi illerde yağmur ve kar yağışı görülecek? İşte Meteoroloji'nin son tahminleri ve bölge bölge hava durumu...
Hafta sonunun son gününde Türkiye genelinde çok bulutlu bir hava etkili olacak. Meteoroloji'nin tahminlerine göre Marmara ve Karadeniz kıyılarında yağış beklenirken Güney Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz'de de sağanak görülecek. Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterecek. Özellikle Güneydoğu Anadolu ile bazı Karadeniz ve Doğu Anadolu illerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Peki, 29 Kasım 2026'da İstanbul, Ankara, İzmir yağmur ya da kar yağacak mı? İşte 29 Kasım Pazar Meteoroloji hava durumu tahminleri...
29 KASIM PAZAR HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son tahminlere göre 29 Kasım Pazar günü Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara, Güney Ege kıyıları, Doğu Akdeniz, Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak bekleniyor.
Antalya'nın batı kıyı ilçeleri, Bolu, Iğdır ve Malatya çevrelerinde de yağış görüleceği tahmin ediliyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HANGİ İLLERDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR?
29 Kasım Pazar günü Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor. Malatya dışında Doğu Anadolu'nun birçok noktasında kış koşullarının etkisini artırması bekleniyor.
Kırklareli'nin yüksek kesimleri ile Edirne çevrelerinde de karla karışık yağmur ve kar görülebilecek. İç ve yüksek kesimlerde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte buzlanma ve don riskinin artacağı değerlendiriliyor.
METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI
Meteoroloji'nin tahminlerine göre 29 Kasım'da bazı bölgelerde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun yanı sıra Kırklareli, İstanbul, Balıkesir'in kuzeyi, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Kastamonu kıyıları, Sinop, Samsun, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde dikkatli olunması gerekiyor.
Rüzgârın Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeydoğu yönlerden saatte 70-90 kilometre hızla kuvvetli ve yer yer tam fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Hatay çevrelerinde ise rüzgârın saatte 50-70 kilometre hıza ulaşabileceği bildirildi.
HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜYOR! SOĞUK HAVA KAÇ GÜN SÜRECEK?
Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgası, 29 Kasım Pazar günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak Türkiye genelinde etkili olacak. Hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren hissedilir derecede azalması ve soğuk havanın hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.
29 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında bazı il merkezlerinde beklenen en düşük sıcaklıklar şöyle:
- Ankara: -2 derece
- İstanbul: 5 derece
- İzmir: 6 derece
- Konya: -2 derece
- Kocaeli: 5 derece
- Bolu: -2 derece
- Samsun: 6 derece
- Trabzon: 8 derece
- Erzurum: -2 derece
- Eskişehir: -1 derece
- Sivas: -2 derece
İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebileceği, soğuk havayla birlikte buzlanma ve don riskinin artacağı tahmin ediliyor. Sürücülerin özellikle sabah ve gece saatlerinde dikkatli olması gerekiyor.
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?
29 Kasım Pazar günü İstanbul'da yağmur ve sağanak beklenirken kuvvetli kuzeydoğu rüzgârının etkili olacağı tahmin ediliyor. Ankara'da parçalı ve çok bulutlu havanın görülmesi, sıcaklıkların ise yeni haftayla birlikte düşmesi bekleniyor.
İzmir'de ise özellikle kıyı kesimlerinde yağış ihtimali bulunuyor. Kentte hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde azalacağı öngörülüyor.