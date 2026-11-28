Hafta sonunun son gününde Türkiye genelinde çok bulutlu bir hava etkili olacak. Meteoroloji'nin tahminlerine göre Marmara ve Karadeniz kıyılarında yağış beklenirken Güney Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz'de de sağanak görülecek. Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterecek. Özellikle Güneydoğu Anadolu ile bazı Karadeniz ve Doğu Anadolu illerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Peki, 29 Kasım 2026'da İstanbul, Ankara, İzmir yağmur ya da kar yağacak mı? İşte 29 Kasım Pazar Meteoroloji hava durumu tahminleri...