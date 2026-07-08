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        Haberler Bilgi Gündem Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Adalet Bakanlığı'nın 2026 yılı kapsamında gerçekleştirdiği 15 bin sözleşmeli personel alımı için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. İnfaz ve Koruma Memuru (İKM), zabıt katibi, mübaşir, destek personeli ve diğer kadrolara başvuru yapan binlerce aday, değerlendirme sürecinin ne zaman tamamlanacağını araştırıyor. "Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu yoğun şekilde sorgulanırken, adaylar sonuç ekranına ilişkin yapılacak resmi açıklamaları bekliyor. İşte bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 13:04 Güncelleme:
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        Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları için geri sayım sürüyor. Toplam 15 bin sözleşmeli personel istihdamı kapsamında başvurularını tamamlayan adaylar, sonuçların ilan edileceği tarihi yakından takip ediyor. Özellikle İKM, zabıt katibi, mübaşir ve destek personeli kadrolarına başvuran binlerce kişi, "Adalet Bakanlığı sonuçları açıklandı mı?", "Klavye sınavına kimler katılacak?" ve "Mülakatlar ne zaman başlayacak?" sorularına yanıt arıyor. Sonuçların duyurulmasının ardından adaylar, resmi sorgulama ekranı üzerinden süreçlerini takip edebilecek. İşte merak edilenler...

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        ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen 15 bin personel alımın sonuçların açıklanma tarihine dair henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandığında detaylar haberimize eklenecektir.

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        ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

        Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru sonuçları, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.

        ADALET BAKANLIĞI PERSONEL BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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        KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL?

        Bakanlığın açıkladığı kadrolara göre;

        Zabıt Katibi: 5.259 kişi

        İnfaz ve Koruma Memuru (İKM): 4.508 kişi

        Destek Personeli (Hizmetli, Şoför vb.): 1.300 kişi

        Mübaşir: 1.041 kişi

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        İcra Kâtibi: 900 kişi

        Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 524 kişi

        Psikolog: 410 kişi

        Teknisyen: 322 kişi

        Büro Personeli: 316 kişi

        Hemşire: 286 kişi

        Sosyal Çalışmacı: 90 kişi alım gerçekleşecek.

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