Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları için geri sayım sürüyor. Toplam 15 bin sözleşmeli personel istihdamı kapsamında başvurularını tamamlayan adaylar, sonuçların ilan edileceği tarihi yakından takip ediyor. Özellikle İKM, zabıt katibi, mübaşir ve destek personeli kadrolarına başvuran binlerce kişi, "Adalet Bakanlığı sonuçları açıklandı mı?", "Klavye sınavına kimler katılacak?" ve "Mülakatlar ne zaman başlayacak?" sorularına yanıt arıyor. Sonuçların duyurulmasının ardından adaylar, resmi sorgulama ekranı üzerinden süreçlerini takip edebilecek. İşte merak edilenler...