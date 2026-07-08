ADLİ TATİL BAŞLANGIÇ TARİHİ: 2026 Adli tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Adli tatilde hangi davalar görülmeye devam ediyor?
2026 yılı adli tatil takvimi, davaları devam eden vatandaşlar ve yargı mensupları tarafından yakından takip ediliyor. Mahkemelerde rutin işleyişin belirli ölçüde yavaşladığı bu dönemde, hangi davaların görüleceği ve adliyelerde nöbet sisteminin nasıl işleyeceği merak konusu oldu. Hakim, savcı ve adliye personelinin izin sürecine girdiği adli tatilin başlangıç ve bitiş tarihi de araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Peki, 2026 adli tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İşte adli tatil takvimine ilişkin ayrıntılar...
2026 yılı adli tatil takvimi, hem yargı mensupları hem de devam eden davası bulunan vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. Mahkemelerde olağan işleyişin belirli ölçüde ara verdiği bu dönemde, adliyelerde nöbet sistemi devreye girerken bazı dava ve işlemler görülmeye devam ediyor. Bu nedenle adli tatilin başlangıç ve bitiş tarihi ile hangi dosyaların tatil süresince ele alınacağı merak ediliyor. Peki, 2026 adli tatil ne zaman başlayacak, ne zaman sona erecek? Adli tatilde hangi davalar görülecek? İşte ayrıntılar...
ADLİ TATİL 2026 NE ZAMAN BAŞLIYOR?
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında düzenlenen uygulamaya göre adli tatil, 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü itibarıyla başlayacak.
Bu süreç, yargı mensuplarının dinlenmesi ve yeni adli yıla hazırlık yapması amacıyla uygulanırken, nöbetçi mahkemeler dışında kalan yargı birimlerinde rutin duruşmalara geçici olarak ara verilecek.
ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTECEK?
Yargı sisteminde önemli bir yere sahip olan adli tatil süreci, yaklaşık 40 gün boyunca devam etmektedir.
2026 yılı adli tatilinin 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü sona ermesi bekleniyor. Bu tarihle birlikte yargı mensupları için dinlenme dönemi tamamlanmış olacak.
Tatilin bitimini takip eden ilk iş günü olan 1 Eylül 2026 Salı günü ise yeni adli yıl açılacak ve mahkemeler yeniden normal çalışma düzenine dönecek.
ADLİ TATİL DÖNEMİNDE HANGİ DAVALAR GÖRÜLMEYE DEVAM EDİYOR?
Adli tatil, yargı faaliyetlerinin tamamen durduğu bir dönem değildir. Nöbetçi mahkemeler aracılığıyla "ivedi" sayılan şu işlemler devam eder:
İhtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları,
Nafaka davaları ve soybağına ilişkin acil işler,
Tutuklu işler (Ceza davalarında tutukluluk incelemeleri),
İş kazasından doğan tazminat davaları,
Hizmet akdi veya iş sözleşmesi uyarınca açılan davalar,
Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi davaları.