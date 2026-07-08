ADLİ TATİL BAŞLANGIÇ TARİHİ: 2026 Adli tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Adli tatilde hangi davalar görülmeye devam ediyor?

2026 yılı adli tatil takvimi, hem yargı mensupları hem de devam eden davası bulunan vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. Mahkemelerde olağan işleyişin belirli ölçüde ara verdiği bu dönemde, adliyelerde nöbet sistemi devreye girerken bazı dava ve işlemler görülmeye devam ediyor. Bu nedenle adli tatilin başlangıç ve bitiş tarihi ile hangi dosyaların tatil süresince ele alınacağı merak ediliyor. Peki, 2026 adli tatil ne zaman başlayacak, ne zaman sona erecek? Adli tatilde hangi davalar görülecek? İşte ayrıntılar...