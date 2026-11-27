ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: ALES/3 için geri sayım başladı! ALES/3 ne zaman, saat kaçta?
Akademik kariyer ve lisansüstü eğitim hedefleyen binlerce adayın beklediği 2026-ALES/3 sınavı için geri sayım başladı. Sınava katılacak adaylar, ALES sınav saati, soru sayısı ve sınav süresine ilişkin ayrıntıları araştırıyor. Sayısal ve sözel testlerden oluşacak sınavda adaylara toplam 100 soru yöneltilecek. ALES/3 için belirlenen süre ise 150 dakika olacak. Peki, ALES ne zaman, saat kaçta başlayacak, sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? İşte 2026 ALES/3 sınav tarihi, saati, soru sayısı ve adayların bilmesi gereken tüm ayrıntılar...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanacak 2026-ALES/3 için sınav hazırlıkları tamamlandı. Adayların sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini gösteren giriş belgeleri erişime açıldı. Toplam 100 sorunun yer alacağı oturumda adaylara 2 saat 30 dakika süre tanınacak. Peki, ALES/3 sınavı kaçta bitecek ve sınav giriş belgesi nasıl alınacak? İşte sınav öncesinde adayların dikkat etmesi gereken bilgiler..
ALES NE ZAMAN?
2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın üçüncü oturumu, 29 Kasım 2026 Pazar günü yapılacak. Yılın son ALES sınavına katılacak adaylar, ÖSYM tarafından belirlenen sınav merkezlerinde tek oturum hâlinde ter dökecek.
ALES SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, SINAV BİNALARINA GİRİŞ NE ZAMAN BİTECEK?
ALES/3 sınavı 29 Kasım Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. ÖSYM'nin sınav uygulama kurallarına göre saat 10.00'dan sonra sınav binalarına aday kabul edilmeyecek.
Bu nedenle adayların sınav günü ulaşım planlarını önceden yapmaları ve sınav merkezlerinde erken saatlerde hazır bulunmaları önem taşıyor. Saat 10.00'dan sonra gelen adaylar, sınav saatine henüz zaman olsa bile binalara alınmayacak.
ALES KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA OLACAK?
2026-ALES/3 sınavında adaylara toplam 100 soru yöneltilecek. Sınav, sayısal ve sözel olmak üzere iki testten oluşacak. Her iki testte de 50'şer soru bulunacak.
Adaylara soruları yanıtlamaları için toplam 150 dakika (2 saat 30 dakika) süre verilecek. Saat 10.15'te başlayacak sınavın normal süreye göre saat 12.45'te tamamlanması planlanıyor.
ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI
ALES/3 sınav giriş belgeleri 18 Kasım 2026 tarihinde erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor.
Sınav giriş belgesini sorgulamak isteyen adayların ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yapmaları gerekiyor. Belgede sınav merkezi, bina ve salon bilgileri yer alıyor.
Adayların sınav günü giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları ve üzerindeki bilgileri önceden kontrol etmeleri gerekiyor.
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre ALES/3 sonuçları 17 Aralık 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.
Sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren ÖSYM tarafından belirtilen geçerlilik süresi boyunca kullanılabilecek.