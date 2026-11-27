Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanacak 2026-ALES/3 için sınav hazırlıkları tamamlandı. Adayların sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini gösteren giriş belgeleri erişime açıldı. Toplam 100 sorunun yer alacağı oturumda adaylara 2 saat 30 dakika süre tanınacak. Peki, ALES/3 sınavı kaçta bitecek ve sınav giriş belgesi nasıl alınacak? İşte sınav öncesinde adayların dikkat etmesi gereken bilgiler..