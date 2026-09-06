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        Haberler Bilgi Spor Arsenal - Chelsea maçı hangi kanalda? Arsenal - Chelsea maçı canlı izle bilgisi

        Arsenal - Chelsea maçı hangi kanalda? Arsenal - Chelsea maçı canlı izle bilgisi

        Premier Lig'de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Arsenal ile Chelsea arasında oynanacak. Londra'nın iki güçlü ekibi, ligin 3. haftasında Emirates Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Futbolseverler maç öncesinde Arsenal Chelsea maçı başlama saat ve canlı yayın bilgisini gündemine aldı. Arsenal Chelsea maçı izle ve Arsenal Chelsea canlı izle aramaları da karşılaşma öncesinde öne çıkıyor. Peki, Arsenal Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Arsenal Chelsea maçının tarihi, saati, yayın kanalı ve canlı yayın izle bilgisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Eylül 2026 - 19:43 Güncelleme:
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        Arsenal ile Chelsea, Premier Lig'in 3. haftasında karşı karşıya geliyor. Sezonun dikkat çeken mücadelelerinden biri olan Arsenal Chelsea maçı, Emirates Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler Arsenal Chelsea maçı izle ve Arsenal Chelsea canlı izle seçeneklerini araştırıyor. İngiltere Premier Lig'deki kritik mücadelede iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Mücadelenin yayın bilgileri de belli olurken futbolseverlerin gözü karşılaşmanın başlayacağı saate çevrildi. Peki, Arsenal Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Arsenal Chelsea maçı izle ekranı...

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        ARSENAL CHELSEA MAÇI NE ZAMAN?

        Arsenal Chelsea maçı, 6 Eylül 2026 Pazar günü saat 18.30'da oynanacak.

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        ARSENAL CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Arsenal Chelsea maçı beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        Böylece Arsenal Chelsea maçı izle araması yapan futbolseverler, mücadeleyi beIN SPORTS 3 üzerinden takip edebilecek. Karşılaşma aynı zamanda beIN CONNECT üzerinden de izlenebilecek.

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        ARSENAL CHELSEA MAÇI CANLI İZLE

        Premier Lig'deki Arsenal Chelsea mücadelesini canlı takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşma saatinde beIN SPORTS 3 ekranlarına yöneliyor. Arsenal Chelsea canlı izle araması yapan izleyiciler için resmi yayın seçeneği beIN SPORTS platformu olacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 18.30'da başlayacak.

        İki Londra ekibinin mücadelesinde maçın sonucu kadar sahaya çıkacak kadrolar ve karşılaşmanın seyri de merak ediliyor. Chelsea'nin resmi maç merkezinden karşılaşma öncesi kadro ve canlı gelişmeler de takip edilebilecek.

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        ARSENAL - CHELSEA PREMİER LİG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

        Arsenal: Raya; White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Lewis-Skelly, Rice; Saka, Odegaard, Tzolis; Havertz.

        Chelsea: Martinez; Lacroix, Colwill, Fofana; James, Gusto, Lavia, Hato; Rogers, Palmer; Pedro.

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        #Arsenal - Chelsea maçı
        #premier lig
        #Arsenal
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