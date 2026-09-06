Arsenal ile Chelsea, Premier Lig'in 3. haftasında karşı karşıya geliyor. Sezonun dikkat çeken mücadelelerinden biri olan Arsenal Chelsea maçı, Emirates Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler Arsenal Chelsea maçı izle ve Arsenal Chelsea canlı izle seçeneklerini araştırıyor. İngiltere Premier Lig'deki kritik mücadelede iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Mücadelenin yayın bilgileri de belli olurken futbolseverlerin gözü karşılaşmanın başlayacağı saate çevrildi. Peki, Arsenal Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Arsenal Chelsea maçı izle ekranı...