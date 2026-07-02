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        Haberler Bilgi Ekonomi Asgari ücrete ara zam gelecek mi? 2026 Temmuz asgari ücrete zam var mı?

        Asgari ücrete ara zam gelecek mi? 2026 Temmuz asgari ücrete zam var mı?

        Temmuz ayının gelmesiyle birlikte asgari ücrette ara zam gelişmeleri yakından takip edilemeye başladı. Ocak 2026 itibarıyla net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlenen asgari ücret için yeni bir artış olup olmayacağı merak ediliyor. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak temmuz zammı öncesinde asgari ücretliler de olası ara zam ihtimalini yakından takip ediyor. Peki, asgari ücrete ara zam gelecek mi, Temmuz 2026'da asgari ücrete zam var mı? İşte asgari ücret ara zammına ilişkin son gelişmeler ve merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 2026-07-02 20:20:43 Güncelleme:
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        Asgari ücret ara zammına ilişkin yapılan son dakika açıklamaları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak artışın netleşmesine sayılı günler kala, asgari ücretliler de ikinci bir zam beklentisini sürdürüyor. Mevcut durumda net asgari ücret 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanmaya devam ediyor. Peki, Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılacak mı, ek zam var mı? İşte asgari ücret ara zammında son durum...

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        ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR MI?

        Temmuz ayı yaklaşırken asgari ücrette ikinci zam beklentisi yeniden gündeme geldi. Ancak hükümet kanadından gelen son açıklamalar, şu an için asgari ücrete ara zam konusunda resmi bir çalışma bulunmadığını ortaya koydu.

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        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, asgari ücrete ara zamla ilgili yöneltilen sorulara verdiği yanıtta, "Hali hazırda gündemimizde böyle bir çalışma yok" ifadelerini kullandı. Açıklama, milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği ara zam tartışmalarında önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

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        HÜKÜMETTEN ARA ZAM AÇIKLAMASI

        Ekonomi yönetimi yıl başında belirlenen ücret politikasının devam ettiğini vurgularken, şu aşamada temmuz ayında yeni bir düzenleme planlanmadığı mesajını verdi. Buna rağmen enflasyondaki gelişmeler ve ekonomik göstergeler nedeniyle kamuoyunda beklentiler sürüyor.

        Uzmanlar, ekonomik koşullarda olağanüstü bir değişiklik yaşanması halinde yeni değerlendirmelerin yapılabileceğini ancak şu an itibarıyla resmi bir hazırlık yapılmadığını belirtiyor.

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        2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

        2026 yılı için belirlenen asgari ücret;

        Net 28 bin 75 lira 50 kuruş

        Brüt 33 bin 30 lira

        olarak uygulanıyor. Belirlenen ücretin 1 Ocak 2026 ile 31 Aralık 2026 tarihleri arasında geçerli olması öngörülüyor.

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