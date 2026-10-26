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        Haberler Bilgi Asgari ücret zammı için 3 tahmin masada! 2027 Ocak'ta asgari ücret zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

        Asgari ücret zammı için 3 tahmin masada! 2027 Ocak'ta asgari ücret zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

        2027 asgari ücret zammı için yüzde 28,4, yüzde 30 ve yüzde 33,7 oranları üzerinden üç farklı hesaplama gündeme geldi. Zam senaryolarına göre net asgari ücretin 36 bin TL'yi aşması, en yüksek artış ihtimalinde ise 37 bin 500 TL seviyesine yaklaşması bekleniyor. Peki, 2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak, yeni asgari ücret kaç TL olacak? İşte, 2027 asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 14:54 Güncelleme:
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        2026 yılında net 28 bin 75,50 TL olarak uygulanan asgari ücretin 2027'de ne kadar olacağı merak ediliyor. Orta Vadeli Program'daki enflasyon tahmini ve bütçe verileri üzerinden yapılan hesaplamalar, yeni maaş için farklı ihtimalleri gündeme taşıdı. Asgari ücret Ocak zammı ise yeni dönem görüşmelerinin ardından belli olacak. İşte, 2027 Ocak asgari ücret zammı için öne çıkan tahminler…

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        2027 ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN 3 FARKLI SENARYO

        Mevcut net asgari ücrete üç farklı zam oranı uygulandığında ortaya çıkan tahmini maaşlar şöyle:

        Yüzde 28,4 zam: 36 bin 49 TL

        Yüzde 30 zam: 36 bin 498 TL

        Yüzde 33,7 zam: 37 bin 537 TL

        3

        YÜZDE 28,4 ZAM YAPILIRSA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

        Orta Vadeli Program'da yer alan yüzde 28,4'lük 2026 yıl sonu enflasyon tahmini, asgari ücret hesaplamalarında dikkate alınan göstergeler arasında bulunuyor. Bu oranın uygulanması halinde net maaş yaklaşık 36 bin 49 TL'ye çıkarken aylık artış 7 bin 973 TL oluyor.

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        YÜZDE 30 VE YÜZDE 33,7 ZAM SENARYOSUNDA MAAŞ KAÇ TL OLACAK?

        Yüzde 30 zam yapılması durumunda net asgari ücret yaklaşık 36 bin 498 TL'ye yükseliyor. Bu senaryoda aylık artış 8 bin 423 TL olarak hesaplanıyor.

        Yüzde 33,7'lik artışta ise net maaş 37 bin 537 TL'ye, aylık artış da yaklaşık 9 bin 461 TL'ye ulaşıyor.

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        2027 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        2027 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yeni dönem görüşmelerine çevrildi. Görüşmelerde işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin değerlendirmeleri doğrultusunda yeni ücretin belirlenmesi bekleniyor.

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        #asgari ücret
        #asgari ücret zammı
        #zam
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