Asgari ücret zammı için 3 tahmin masada! 2027 Ocak'ta asgari ücret zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

ABD ile İran arasındaki gerilim ve bölgede yeniden çatışma yaşanması ihtimali, Habertürk Gündem'de masaya yatırıldı. İki ülke arasındaki askerî ve siyasi gerilimin hangi aşamaya geldiği, hafta sonu yeni bir savaş ihtimalinin bulunup bulunmadığı ve diplomatik temasların geleceği değerlendirildi. Olas... Daha Fazla Göster

ABD ile İran arasındaki gerilim ve bölgede yeniden çatışma yaşanması ihtimali, Habertürk Gündem'de masaya yatırıldı. İki ülke arasındaki askerî ve siyasi gerilimin hangi aşamaya geldiği, hafta sonu yeni bir savaş ihtimalinin bulunup bulunmadığı ve diplomatik temasların geleceği değerlendirildi. Olası bir çatışmanın bölgesel güvenlik dengelerine etkileri de ele alındı. Türkiye siyasetinde ise CHP ile YENİ Parti arasındaki ilişkiler ve belediyelerde yaşanan siyasi hareketlilik öne çıktı. İki parti arasındaki gerilimin uzlaşma ihtimalini nasıl etkilediği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yönetim dengelerinin değişip değişmeyeceği ve yerel siyasetteki yeni senaryolar tartışıldı. Kadıköy ve Maltepe'deki gelişmelerin ardından başka belediyelerde de parti değişiklikleri yaşanıp yaşanmayacağı gündeme geldi. Siyasi kulislerde konuşulan şehir ve ilçeler, olası transferlerin belediye meclislerindeki dengelere etkisi ve CHP-YENİ Parti ilişkilerinin geleceği farklı bakış açılarıyla değerlendirildi. Habertürk Gündem'de Semiha Şahin sordu; CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, Gazeteciler Gökhan Taşkın ve Türker Akıncı ile Hukukçu Dr. Sermet Erdem, ABD-İran hattındaki gerilimi, CHP-YENİ Parti arasındaki siyasi anlaşmazlıkları, İBB yönetimindeki olası değişimleri ve belediyelerdeki parti değişikliği tartışmalarını değerlendirdi. Daha Az Göster