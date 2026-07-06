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        Haberler Bilgi Gündem AŞURE GÜNÜ SON TARİHİ | Aşure günü için son gün ne zaman? Diyanet Muharrem ayı ne zaman, ayın kaçında bitiyor?

        AŞURE GÜNÜ SON TARİHİ | Aşure günü için son gün ne zaman? Diyanet Muharrem ayı ne zaman, ayın kaçında bitiyor?

        Muharrem ayının manevi atmosferi sürerken, aşure geleneğini yaşatmak isteyen vatandaşlar Diyanet takvimindeki tarihleri araştırıyor. Bolluk, bereket ve paylaşmanın simgesi olarak kabul edilen Aşure Günü'nde evlerde kazanlar kaynarken, hazırladıkları aşureleri komşuları ve yakınlarıyla paylaşmak isteyenler "Aşure Günü ne zamana kadar sürüyor, Muharrem ayı ne zaman bitiyor?" sorularına yanıt arıyor. İşte Muharrem ayı takvimi ve Aşure Günü'ne ilişkin merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 2026-07-06 13:25:45 Güncelleme:
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        Muharrem ayıyla birlikte aşure geleneği Türkiye’nin dört bir yanında yaşatılmaya devam ediyor. Paylaşma, bereket ve dayanışma duygusunu simgeleyen bu özel dönemde vatandaşlar, aşure hazırlamak ve sevdikleriyle paylaşmak için Diyanet’in dini günler takvimini yakından takip ediyor. Peki, Aşure Günü için son gün ne zaman, Muharrem ayı hangi tarihte sona eriyor? İşte Muharrem ayı ve Aşure Günü takvimine ilişkin merak edilenler...

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        MUHARREM AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

        Muharrem ayı, 16 Haziran Salı günü başladı. Muharrem ayının 10. günü olan Aşure Günü ise 25 Haziran Perşembe günü idrak edildi. Diyanet takvimine göre Muharrem ayı, 14 Temmuz 2026 Salı günü sona erecek.

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        AŞURE GÜNÜ SON TARİH NE ZAMAN?

        Aşure Günü, 25 Haziran Perşembe günü başladı.

        Aşure pişirme, dağıtma ve paylaşma uygulamaları ise 25 Haziran’dan itibaren Muharrem ayının son günü olan 14 Temmuz 2026 Salı gününe kadar devam edecek.

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        AŞURE GÜNÜ VE MUHARREM AYI FAZİLETLERİ

        Muharrem ayı, Kur’an-ı Kerim’de kıymeti vurgulanan ve “Allah’ın ayı” olarak anılan mübarek zaman dilimlerinden biridir.

        Bu ay içerisinde yer alan Aşure Günü ise Hz. Nuh’un gemisinin tufandan sonra karaya ulaşması ve Hz. Musa’nın Firavun’un zulmünden kurtulması gibi önemli olaylarla ilişkilendirilerek özel bir anlam kazanmıştır.

        Müslümanlar, bu anlamlı günü ibadetle geçirmek adına oruç tutmayı, dua etmeyi ve ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmayı tercih eder.

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