ATA AÖF 2026-2027 AKADEMİK TAKVİM: Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi sınavları ne zaman, sınav tarihleri belli oldu mu?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi’nin 2026-2027 eğitim dönemine ait akademik takvimi öğrencilerin erişimine açıldı. Yeni dönemin başlamasına kısa süre kala ATA AÖF öğrencileri, sınav tarihlerini ve dönem içindeki önemli akademik süreçleri araştırmaya başladı. Güz ve bahar dönemlerinde yapılacak sınavların ne zaman gerçekleştirileceği merak edilirken, üniversitenin açıkladığı takvimle birlikte beklenen tarihler de netleşti. İşte 2026-2027 ATA AÖF vize, final ve bütünleme sınav tarihleri ile akademik takvim detayları...