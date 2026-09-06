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        Haberler Bilgi ATA AÖF 2026-2027 AKADEMİK TAKVİM: Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi sınavları ne zaman, sınav tarihleri belli oldu mu?

        ATA AÖF 2026-2027 AKADEMİK TAKVİM: Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi sınavları ne zaman, sınav tarihleri belli oldu mu?

        Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF), 2026-2027 eğitim öğretim yılına ait akademik takvimini duyurdu. Takvimin açıklanmasıyla birlikte öğrenciler, güz ve bahar dönemlerinde yapılacak sınavların tarihlerini araştırmaya başladı. ATA AÖF öğrencileri için vize, final ve bütünleme sınavlarının ne zaman gerçekleştirileceği merak edilirken, yeni dönemin sınav takvimi de belli oldu. İşte 2026-2027 ATA AÖF sınav tarihleri ve akademik takvim detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Eylül 2026 - 17:44 Güncelleme:
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        Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi’nin 2026-2027 eğitim dönemine ait akademik takvimi öğrencilerin erişimine açıldı. Yeni dönemin başlamasına kısa süre kala ATA AÖF öğrencileri, sınav tarihlerini ve dönem içindeki önemli akademik süreçleri araştırmaya başladı. Güz ve bahar dönemlerinde yapılacak sınavların ne zaman gerçekleştirileceği merak edilirken, üniversitenin açıkladığı takvimle birlikte beklenen tarihler de netleşti. İşte 2026-2027 ATA AÖF vize, final ve bütünleme sınav tarihleri ile akademik takvim detayları...

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        ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

        ATA AÖF 2026-2027 akademik takvimine göre Güz Dönemi Ara (Vize) Sınavları 21-22 Kasım 2026 tarihlerinde,

        Yarıyıl Sonu (Final) Sınavları 9-10 Ocak 2027 tarihlerinde,

        Bütünleme Sınavları ise 13-14 Şubat 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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        Bahar Dönemi kapsamında ise Ara (Vize) Sınavları 17-18 Nisan 2027 tarihlerinde,

        Yarıyıl Sonu (Final) Sınavları 5-6 Haziran 2027 tarihlerinde,

        Bütünleme Sınavları da 3-4 Temmuz 2027 tarihlerinde yapılacak.

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        #ATA AÖF
        #ata aöf sınav tarihleri
        #Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
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