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        Haberler Bilgi Beşiktaş - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - Kocaelispor muhtemel 11'ler…

        Beşiktaş - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - Kocaelispor muhtemel 11'ler…

        Beşiktaş - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak karşılaşmanın muhtemel 11'leri, canlı yayın bilgileri ve maç öncesi son gelişmeler futbolseverler tarafından takip ediliyor. İşte, Beşiktaş - Kocaelispor muhtemel 11'leri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ekim 2026 - 18:23 Güncelleme:
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        Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u sahasında ağırlamaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı ekip, 11 Ekim Pazar günü oynanacak mücadelede galibiyet hedeflerken kaptan Orkun Kökçü'nün sarı kart ceza sınırında bulunması da karşılaşma öncesinde öne çıkan gelişmeler arasında yer alıyor. Futbolseverler “Beşiktaş - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?” sorusuna yanıt arıyor. İşte, Beşiktaş - Kocaelispor maçı canlı izleme ekranı hakkında merak edilenler…

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        BEŞİKTAŞ - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Beşiktaş - Kocaelispor maçı, 11 Ekim 2026 Pazar günü oynanacak. Süper Lig'in 7. haftasındaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde iki takımın muhtemel kadroları da belli oldu.

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        TEK EKSİK RASHICA

        Beşiktaş'ta Kocaelispor maçı öncesinde tek eksik oyuncu bulunuyor.

        Siyah-beyazlılarda sağ uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama tespit edilen Milot Rashica, formasından yaklaşık 1 ay uzak kalacak.

        Rashica, ülkesi Kosova'nın 4 Ekim'de Avusturya ile karşı karşıya geldiği mücadelede sakatlanmıştı.

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        BEŞİKTAŞ - KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

        Beşiktaş - Kocaelispor maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler, karşılaşmayı yayıncı kanal üzerinden takip edebilecek. Mücadelenin canlı anlatımı da Habertürk'ün internet sitesinde yer alacak.

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        BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

        Nübel, Taylan, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Salih, Olaitan, Orkun (Miretti), Cerny, Trossard, Vlahovic

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        KOCAELİSPOR MUHTEMEL 11'LER

        Serhat, Uğur, Kaan, Onur, Emir, Muharrem, Berkan, Show, Sissoho, Souza, Agyei, Aye

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        İKİ TAKIM DA 12 PUANDA

        Süper Lig'de oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 yenilgi yaşayan Vincenzo Italiano'nun öğrencileri, milli araya 12 puan ve averajla 3. sırada girdi.

        Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor ise rakibi gibi 4 kez galip gelirken, 2 müsabakadan ise puansız ayrıldı ve 12 puanla 4. basamakta yer aldı.

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        ORKUN KÖKÇÜ SARI KART CEZA SINIRINDA

        Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, Kocaelispor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde Çorum FK, Erzurumspor FK ve Amed karşılaşmalarında sarı kart gören tecrübeli orta saha oyuncusu, Kocaelispor maçında da sarı kart görmesi halinde Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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        BEŞİKTAŞ'I 29 GÜNDE 8 MAÇ BEKLİYOR

        Beşiktaş, Kocaelispor karşılaşmasının ardından yoğun bir maç takvimine girecek. Siyah-beyazlı ekip, 29 gün içinde toplam 8 karşılaşmada mücadele edecek.

        Beşiktaş'ın bu süreçteki rakipleri sırasıyla Hoffenheim, Trabzonspor, Crystal Palace, Başakşehir, Kasımpaşa, Celtic ve Gençlerbirliği olacak.

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        #maç
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