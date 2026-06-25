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        Haberler Bilgi Ekonomi Beta Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Beta Enerji ve Teknoloji kaç lot verir?

        Talep toplama işlemleri sona erdi! Beta Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verir?

        Beta Enerji ve Teknoloji halka arz kapsamında 23-24-25 Haziran 2026 tarihlerinde talep topladı. BETAE koduyla borsada işlem görmeye hazırlanan şirket, hisse başına 40 TL sabit fiyatla yatırımcı karşısına çıktı. Halka arzda toplam 60 milyon 750 bin lot satışa sunulurken halka açıklık oranı yüzde 15 olarak açıklandı. Bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi uygulanması nedeniyle gözler kişi başına düşecek lot miktarına çevrildi. Peki Beta Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verir? İşte Beta Enerji halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 19:24 Güncelleme:
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        1

        Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş.'nin halka arzında talep toplama işlemleri 25 Haziran Perşembe günü sona erdi. Şirket, 40 TL hisse fiyatı ve yaklaşık 2,43 milyar TL halka arz büyüklüğüyle yatırımcıların dikkatini çekti. Halka arz edilen payların yüzde 50'si yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edildi. Peki Beta Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Beta Enerji ve Teknoloji kaç lot verir? İşte talep toplama süreci ve olası lot dağılımına ilişkin öne çıkan bilgiler...

        2

        BETA ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Beta Enerji halka arzında talep toplama işlemleri 23-24-25 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi. Beta Enerji halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Halka arz sonuçlarının talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından genellikle 1-2 iş günü içerisinde açıklanması bekleniyor. Bu nedenle yatırımcılar sonuçların önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılmasını bekliyor.

        3

        BETA ENERJİ HALKA ARZINDA HİSSE FİYATI NE KADAR?

        Beta Enerji ve Teknoloji halka arzında hisse başına satış fiyatı 40 TL olarak belirlendi. Şirket toplam 60 milyon 750 bin adet payı yatırımcılara sunarken halka arz büyüklüğü yaklaşık 2 milyar 430 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

        4

        BETA ENERJİ KAÇ LOT VERİR?

        Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. olası lot dağıtımı ise şu şekilde;

        150 Bin katılım ~ 202 Lot (8080 TL).

        250 Bin katılım ~ 121 Lot (4840 TL).

        350 Bin katılım ~ 86 Lot (3440 TL).

        500 Bin katılım ~ 61 Lot (2440 TL).

        700 Bin katılım ~ 43 Lot (1720 TL).

        1.1 Milyon katılım ~ 28 Lot (1120 TL).

        1.6 Milyon katılım ~ 19 Lot (760 TL).

        2.2 Milyon katılım ~ 14 Lot (560 TL).

        5

        BETA ENERJİ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

        Beta Enerji'nin katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.

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