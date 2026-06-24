2026 BİLSEM bireysel değerlendirme aşamasının tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler sonuç ekranına odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında yapılan değerlendirmelerin ardından kayıt hakkı kazanan öğrenciler Temmuz ayının ilk haftasında ilan edilecek. Peki, BİLSEM sonuçları hangi tarihte açıklanacak ve sonuç sorgulama işlemi nereden yapılacak? İşte MEB’in yayımladığı takvime göre merak edilen detaylar…