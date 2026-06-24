Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 MEB BİLSEM kayıt işlemleri hangi tarihlerde yapılacak? BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları açıklanma tarihi

        BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 MEB BİLSEM kayıt işlemleri hangi tarihte yapılacak?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen 2026 BİLSEM bireysel değerlendirme süreci sona erdi. Sürecin tamamlanmasının ardından öğrenciler ve veliler, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. MEB tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda genel zihinsel, resim ve müzik alanlarında kayıt hakkı kazanacak öğrencilerin sonuçları merakla bekleniyor. Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak BİLSEM sonuçları, e-Okul sistemiyle bağlantılı olarak adayların erişimine açılacak. İşte BİLSEM sonuç sorgulama sürecine ilişkin tüm ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 17:41 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        2026 BİLSEM bireysel değerlendirme aşamasının tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler sonuç ekranına odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında yapılan değerlendirmelerin ardından kayıt hakkı kazanan öğrenciler Temmuz ayının ilk haftasında ilan edilecek. Peki, BİLSEM sonuçları hangi tarihte açıklanacak ve sonuç sorgulama işlemi nereden yapılacak? İşte MEB’in yayımladığı takvime göre merak edilen detaylar…

        2

        BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        MEB’in 2025-2026 BİLSEM takvimine göre bireysel değerlendirme sonuçları 3 Temmuz 2026’da açıklanacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, sonuçlarını meb.gov.tr üzerinden öğrenebilecek.

        3

        BİLSEM KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        Sonuçların açıklanması ve itiraz sürecinin tamamlanmasının ardından BİLSEM’e kayıt hakkı kazanan öğrenciler kesinleşecek. 2026 yılı bilim ve sanat merkezleri kayıt işlemleri ise 27 Temmuz-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kuryelerle işletme sahipleri birbirine girdi

        (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde motokuryeler ile gıda satışı yapan işletme sahipleri arasında çıkan kavga, güvenlik kamerası ve amatör kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. 

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran, Hürmüz'den geçişlerde para alırsa müzakereler sona erer
        Trump: İran, Hürmüz'den geçişlerde para alırsa müzakereler sona erer
        Avrupa'yı yakan sıcak hava Türkiye'ye gelecek mi?
        Avrupa'yı yakan sıcak hava Türkiye'ye gelecek mi?
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yasal düzenleme açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yasal düzenleme açıklaması
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Taksim'de canlı yayın yapan Japon fenomen tacize uğradı!
        Taksim'de canlı yayın yapan Japon fenomen tacize uğradı!
        Asya kaplan sivrisineğine karşı durgun su uyarısı!
        Asya kaplan sivrisineğine karşı durgun su uyarısı!
        Dursun Özbek'ten harcama limiti açıklaması!
        Dursun Özbek'ten harcama limiti açıklaması!
        Fransa ilk Ebola vakasını açıkladı
        Fransa ilk Ebola vakasını açıkladı
        Kahreden kazada hayatlarını kaybettiler!
        Kahreden kazada hayatlarını kaybettiler!
        Almanya vizesinde dijitalleşme sinyali
        Almanya vizesinde dijitalleşme sinyali
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Devlerin yarışı!
        Devlerin yarışı!
        Altun Arıca son yolculuğuna uğurlandı
        Altun Arıca son yolculuğuna uğurlandı
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        Her şey bir anda oldu... 'Şaka'dan cinayet!
        Her şey bir anda oldu... 'Şaka'dan cinayet!
        Yasak aşklarının isimlerini verdi
        Yasak aşklarının isimlerini verdi
        "Babamı prenses gibi göstermeyin"
        "Babamı prenses gibi göstermeyin"
        "Eylülde faiz indirimi bekliyoruz"
        "Eylülde faiz indirimi bekliyoruz"
        O kişilerin yüzde 60-70’i yeniden kilo alıyor
        O kişilerin yüzde 60-70’i yeniden kilo alıyor