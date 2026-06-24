BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 MEB BİLSEM kayıt işlemleri hangi tarihte yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen 2026 BİLSEM bireysel değerlendirme süreci sona erdi. Sürecin tamamlanmasının ardından öğrenciler ve veliler, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. MEB tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda genel zihinsel, resim ve müzik alanlarında kayıt hakkı kazanacak öğrencilerin sonuçları merakla bekleniyor. Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak BİLSEM sonuçları, e-Okul sistemiyle bağlantılı olarak adayların erişimine açılacak. İşte BİLSEM sonuç sorgulama sürecine ilişkin tüm ayrıntılar…
2026 BİLSEM bireysel değerlendirme aşamasının tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler sonuç ekranına odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında yapılan değerlendirmelerin ardından kayıt hakkı kazanan öğrenciler Temmuz ayının ilk haftasında ilan edilecek. Peki, BİLSEM sonuçları hangi tarihte açıklanacak ve sonuç sorgulama işlemi nereden yapılacak? İşte MEB’in yayımladığı takvime göre merak edilen detaylar…
BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB’in 2025-2026 BİLSEM takvimine göre bireysel değerlendirme sonuçları 3 Temmuz 2026’da açıklanacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, sonuçlarını meb.gov.tr üzerinden öğrenebilecek.
BİLSEM KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Sonuçların açıklanması ve itiraz sürecinin tamamlanmasının ardından BİLSEM’e kayıt hakkı kazanan öğrenciler kesinleşecek. 2026 yılı bilim ve sanat merkezleri kayıt işlemleri ise 27 Temmuz-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak.