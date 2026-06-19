BİM’in Cuma günlerine özel aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 19 Haziran 2026 tarihinde mağaza raflarında yerini alacak ürünler, geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor. Bu haftanın öne çıkanları arasında drone, televizyon, cep telefonu ve elektrikli bisiklet gibi teknolojik ürünlerin yanı sıra yaz aylarına uygun hava soğutucu ve buharlı USB masaüstü mini fan gibi pratik seçenekler bulunuyor. Ayrıca çamaşır kurutma makinesi, 4 programlı bulaşık makinesi ve mini buzdolabı gibi beyaz eşyalar da kampanya listesinde yer alırken; Plus şişme çadır, oturma grubu ve plaj sandalyesi gibi kamp ve yaz ürünleri de dikkat çekiyor. Bunun yanında LED gece lambası, kulak üstü kulaklık, çok fonksiyonlu temizlik kiti ve 2 tekerlekli metal scooter gibi farklı kategorilerde pek çok ürün satışa sunulacak. İşte 19 Haziran 2026 tarihli BİM aktüel broşürü ve haftanın öne çıkan indirimli ürünleri haberimizde…