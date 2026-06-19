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        Haberler Bilgi Alışveriş BUGÜN RAFLARDA... BİM 19 HAZİRAN 2026 AKTÜEL KATALOĞU SATIŞTA! Bu Cuma BİM'de hangi ürünler indirime girecek? BİM marketlere Drone, Hava Soğutucu, Şişme Çadır geliyor!

        BİM 19 HAZİRAN 2026 AKTÜEL KATALOĞU SATIŞTA! Bu Cuma BİM marketlere Drone, Hava Soğutucu, Şişme Çadır geliyor!

        BİM'in 19 Haziran 2026 Cuma günü satışa sunacağı aktüel ürünler kataloğu alışveriş tutkunlarının gündeminde. Yaz sezonuna özel hazırlanan bu haftaki broşürde pratik teknolojik ürünlerden beyaz eşyaya, elektronik cihazlardan kamp ve bahçe ekipmanlarına kadar geniş bir ürün yelpazesi dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra çocuklara yönelik oyuncaklar ve temel gıda ürünleri de raflardaki yerini alacak. Her hafta olduğu gibi bu cuma da BİM mağazalarında uygun fiyatlı ürünleri yakalamak isteyen vatandaşlar, katalogda yer alan ürünlerin detaylarını ve fiyatlarını merak ediyor. İşte 19 Haziran 2026 Cuma tarihli BİM aktüel ürünler listesi ve öne çıkan fırsatlar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 14:27 Güncelleme:
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        BİM’in Cuma günlerine özel aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 19 Haziran 2026 tarihinde mağaza raflarında yerini alacak ürünler, geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor. Bu haftanın öne çıkanları arasında drone, televizyon, cep telefonu ve elektrikli bisiklet gibi teknolojik ürünlerin yanı sıra yaz aylarına uygun hava soğutucu ve buharlı USB masaüstü mini fan gibi pratik seçenekler bulunuyor. Ayrıca çamaşır kurutma makinesi, 4 programlı bulaşık makinesi ve mini buzdolabı gibi beyaz eşyalar da kampanya listesinde yer alırken; Plus şişme çadır, oturma grubu ve plaj sandalyesi gibi kamp ve yaz ürünleri de dikkat çekiyor. Bunun yanında LED gece lambası, kulak üstü kulaklık, çok fonksiyonlu temizlik kiti ve 2 tekerlekli metal scooter gibi farklı kategorilerde pek çok ürün satışa sunulacak. İşte 19 Haziran 2026 tarihli BİM aktüel broşürü ve haftanın öne çıkan indirimli ürünleri haberimizde…

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        BİM 17 HAZİRAN 2026 AKTÜEL KATALOĞU

        Keysmart Nofrost Buzdolabı KEY 490 NFS: 32.900 TL

        Keysmart Nofrost Buzdolabı KEY 430 NFE: 23.500 TL

        Keysmart Buzdolabı KEY 330 STE: 16.500 TL

        Keysmart Nofrost Buzdolabı KEY 300: 19.900 TL

        Keysmart 9 kg Çamaşır Makinesi KEY 910 CM: 19.900 TL

        Keysmart 8 kg Çamaşır Makinesi KEY 810 CM: 17.900 TL

        Keysmart 7 kg Çamaşır Makinesi KEY 712 CM: 16.900 TL

        Keysmart 8 kg Çamaşır Kurutma Makinesi KEY 80 KM: 15.900 TL

        Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi KEY 4014 BMS: 15.900 TL

        Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi KEY 4014 BM: 13.900 TL

        Kumtel Air Cooler Buz Kasetli Hava Soğutucu HAC-04: 4.500 TL

        Mobilya ve Yatak Ürünleri (Homendra / Homedius / Pafu)

        Homendra Katlanabilir Taşınabilir Metal Karyola: 2.950 TL

        Homedius Metal Karyola: 1.950 TL

        Multicomfort Visco Torba Yaylı Tek Kişilik Yatak: 5.790 TL

        Ecosleep Tek Kişilik Kılıflı Sünger Yatak: 1.590 TL

        Pafu Kado Yataklı Köşe Koltuk Takımı: 22.750 TL

        Nest Class Şişme Çadır (8-10 Kişilik): 65.000 TL

        London Prestige Plus Şişme Çadır (5-6 Kişilik): 88.500 TL

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        BİM 19 HAZİRAN 2026 AKTÜEL KATALOĞU

        OLA EFB10 Noir Elektrikli Bisiklet: 32.500 TL

        Senna 55" Frameless 4K Ultra HD Google TV: 15.900 TL

        Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set: 10.950 TL

        Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set: 10.550 TL

        Oppo A6X Cep Telefonu (4 GB / 128 GB): 9.990 TL

        DJI Neo Single Drone: 6.950 TL

        Kumtel Mini Buzdolabı (~93 Litre): 4.900 TL

        Heifer Kanatsız Fan: 4.990 TL

        Heifer Mini Kanatsız Fan: 2.990 TL

        Kumtel Kablosuz Şarjlı Sprey Mop: 2.500 TL

        Kumtel Uzaktan Kumandalı Kule Vantilatör (KTF-360): 1.990 TL

        Kumtel 3in1 Ayaklı Vantilatör: 1.840 TL

        Kumtel Soğutucu Buharlı USB Masaüstü Mini Fan: 790 TL

        Havit Katlanabilir Kulak Üstü Kulaklık: 699 TL

        Tablet Kalemi: 549 TL

        Magsafe Uyumlu Manyetik Telefon Kartlığı: 399 TL

        Solar El Fanı: 349 TL

        Kumtel USB Mini Fan: 249 TL

        Kumtel Şarjlı El Fanı: 199 TL

        iMex Renkli Telefon Boyun Askısı: 175 TL

        Kumtel Hassas Mini Cep Baskülü: 149 TL

        Sinek Engelleyici Led Gece Lambası: 119 TL

        Pilli Mini Abajur: 119 TL

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        DJI Neo (Single) Drone: 6.950 TL

        Senna 50 inç Frameless 4K Ultra HD Google TV (50UQ9500F): 15.900 TL

        Oppo A6X (4 GB RAM / 128 GB Depolama) Cep Telefonu: 9.990 TL

        Ses ve Elektronik Aksesuarlar

        Havit Katlanabilir Kulak Üstü Kulaklık (H602BT): 699 TL

        Polosmart Figürlü Kulaklık Kılıfları: 175 TL

        Magsafe Uyumlu Manyetik Telefon Kartlığı: 399 TL

        Tag Go Takip Cihazı ve Figürlü Kılıfı (Find My Desteği): 449 TL

        Tablet Kalemi (Sadece iOS tabletlerle uyumlu): 549 TL

        Telefon Aksesuarları ve Koruyucular

        Desenli Telefon Kılıfları: 149 TL

        Telefon Kılıf Süsleri: 125 TL

        Adaptör Ve Kablo Koruyucu Set: 139 TL

        Kırılmaz Ekran Filmi: 175 TL

        Kamera Lens Koruyucular: 99 TL

        Su Geçirmez Kılıf: 149 TL

        Telefon Askısı (Boyun / Bilek Tipi): 249 TL

        iMex Renkli Telefon Boyun Askısı: 175 TL

        Kablo Toparlayıcı Klips Set (3'lü Set): 129 TL

        Yüzüklü Telefon Tutucu: 119 TL

        Akıllı Saat Charm Setleri: 175 TL

        Pilli Mini Abajur: 119 TL

        Çok Fonksiyonlu Temizlik Kiti (7 farklı fırça ile geniş kapsamlı temizlik): 199 TL

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        Rookie 2 Tekerlekli Metal Scooter: 3.299 TL

        Kiğılı Dynamic Erkek Pantolon: 719 TL

        Erkek Triko Ayakkabı: 599 TL

        Katlanabilir Sehpa: 599 TL

        Dagi Büyük Bedene Uyumlu Erkek Şort Takımı: 579 TL

        Dagi Erkek Şort Takımı: 519 TL

        Kiğılı Dynamic Erkek Kısa Kol Gömlek: 499 TL

        Kiğılı Dynamic Erkek Polo Pike Tişört: 369 TL

        Plaj Sandalyesi: 349 TL

        Kadın Dokuma Pantolon: 279 TL

        Kappa Erkek Terlik: 199 TL

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        Chef's Professional Tek Fiyat Çelik Ürünler: 389 TL

        Tulu Porselen Rimli Desenli Çay Tabağı (6'lı): 249 TL

        Benante Bambu Bölmeli Organizer Kutu: 239 TL

        Tulu Porselen Rimli Desenli Kahve Fincan Takımı (2'li): 229 TL

        Sintut Orta Boy Karasinek Tuzağı: 199 TL

        Macrow Mikrofiber Altlıklı Bulaşıklık: 189 TL

        Yuvarlak Kapaklı Kase Seti (3'lü): 179 TL

        Benante Bambu Servis Kaşıklı Kesme Tahtası: 159 TL

        Glass In Love Cam Dondurma / Tatlı Kasesi (3'lü): 129 TL

        Şeffaf Su Kovası: 89 TL

        Saplı Faraşlı Fırça: 89 TL

        Tek Fiyat Organizer Çeşitleri: 65 TL

        Hobby Life Tekli Ayakkabı Rampası: 32 TL

        Hobby Life Telefon Tutucu: 15 TL

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        Barbie Saç Tasarımı ve Aksesuarları Seti: 990,00 TL

        Oyuncak Çeşitleri

        Piccolo Mondi Sürtmeli Arazi Arabası (Çek-bırak mekanizmalı): 189,00 TL

        Piccolo Mondi Mıknatıslı Tüp Blok (9 Adet top başlık, 16 adet esnek bağlantı tüpü): 479,00 TL

        Hot Wheels Vahşi Fırlatıcılar Serisi: 329,00 TL

        Hot Wheels İkili Arabalar: 219,00 TL

        Batman Figür (~24 cm): 375,00 TL

        Go Joy El Pervanesi (Farklı çeşitlerde): 59,00 TL

        Go Joy Dollyland Minkie Moda Partisi Seti (21 Parça): 199,00 TL

        Go Joy Şekilli Köpük Balon Oyuncağı (4 adet AA pil ile çalışır): 329,00 TL

        Go Joy Aksesuarlı Bebek Seti (6 Parça): 119,00 TL

        MGS Havalı Top Atan Oyuncak (8 Top mermi dahil): 449,00 TL

        MGS Oyuncak Market Sepeti: 229,00 TL

        Uçar Oyuncak Yataklı Puset: 229,00 TL

        Uno No Mercy Kart Oyunu: 349,00 TL

        Animasyon Balon Seti (10 Adet sosis balon, 1 adet şişirme pompası): 49,00 TL

        Kitap ve Eğitici Aktivite Setleri

        Yükselen Zeka Beyin Geliştirme Etkinlikleri Yaz Sil Serisi (3'lü Set): 259,00 TL

        Martı Çocuk Şekilli Hareketli Kitaplar: 129,00 TL

        Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Hikaye Kitapları: 59,00 TL

        Sincap Kitap Bebek Üniversitesi Hikayeli İlk Kavramlarım Serisi: 59,00 TL

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        Dagi Şort Takım Erkek (Büyük Beden - 2XL, 3XL): 579,00 TL

        Kiğılı Dynamic Pantolon Erkek: 719,00 TL

        Dagi Şort Takım Erkek (S, M, L, XL): 519,00 TL

        Kiğılı Dynamic Polo Pike Tişört Erkek: 369,00 TL

        Kiğılı Dynamic Kısa Kol Gömlek Erkek: 499,00 TL

        Kiğılı Dynamic Kemer (~115 cm / ~120 cm): 199,00 TL

        Kiğılı Dynamic Pamuklu Soket Çorap Erkek (2'li): 139,00 TL

        Kiğılı Dynamic Desenli Boxer Erkek: 149,00 TL

        Kiğılı Dynamic Atlet Erkek: 149,00 TL

        Kadın Giyim Grubu

        Dokuma Pantolon Kadın: 279,00 TL

        Patik Çorap Çeşitleri Kadın/Erkek (5'li Set): 69,00 TL

        Ayakkabı, Terlik ve Aksesuarlar

        Erkek Triko Ayakkabı: 599,00 TL

        Kappa Terlik Erkek: 199,00 TL

        Saat & Bileklik Set Erkek: 349,00 TL

        Erkek Çanta (~21x7x26 cm): 449,00 TL

        Ev Tekstili ve Dekorasyon Ürünleri

        Kilim (~80x150 cm): 159,00 TL

        Casilda Home Kapitoneli Banyo Paspas Seti (2'li): 519,00 TL

        Casilda Home Lüks Kapitoneli Yastık (~50x70 cm): 269,00 TL

        Maisonette Yüz Havlusu (~50x70 cm): 109,00 TL

        Maisonette El Havlusu (~30x50 cm): 69,00 TL

        Pötikare Masa Örtüsü (~140x140 cm): 79,00 TL

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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