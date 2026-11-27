BJK-GS derbisi ertelenecek mi? Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'in 13. haftası dev bir maça sahne oluyor. Beşiktaş ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlıyor. Siyah-beyazlı takımın Gürcistan'daki Avrupa maçı sonrasında yaşadığı yolculuk gecikmesi, karşılaşmanın ertelenip ertelenmeyeceği sorusunu gündeme taşıdı. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen'in açıklamasıyla erteleme tartışmalarına ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Peki, Beşiktaş-Galatasaray derbisi ertelenecek mi, Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Osimhen derbide oynayacak mı? İşte Beşiktaş Galatasaray derbisinin tarihi ve saati...
Beşiktaş-Galatasaray derbisi için nefesler tutuldu. Beşiktaş'ın Avrupa karşılaşması sonrası yaşadığı ulaşım aksaklığı nedeniyle derbinin ertelenip ertlenmeyeceği merak konusu oldu. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde Beşiktaş Galatasaray maçının oynanacağı tarih ve maç saati belli oldu. Galatasaray cephesinde ise sakatlığı bulunan Victor Osimhen'in derbide forma giyip giyemeyeceği merak ediliyor. Peki, Beşiktaş-Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak ve Victor Osimhen derbide oynayacak mı? İşte Beşiktaş Galatasaray maçının oynanacağı tarih...
BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİ ERTELENECEK Mİ?
Beşiktaş'ın Gürcistan'da oynadığı Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasının ardından İstanbul'a dönüşünde yaşanan gecikme, derbinin ertelenmesi ihtimalini gündeme getirdi. Ancak Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, Galatasaray maçı için erteleme talebinde bulunmayacaklarını açıkladı.
Özen, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Biz o konuyu düşünmedik, düşünmek de istemiyoruz. Bahane yok, devam" ifadelerini kullandı. TFF tarafından da karşılaşmanın ertelendiğine veya tarihinin değiştirildiğine ilişkin bir karar açıklanmadı. Buna göre derbinin mevcut takvim doğrultusunda oynanması bekleniyor.
BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi, 30 Kasım 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın başlama saati 21.00 olarak açıklandı.
Derbi, ligin 13. haftasının kapanış mücadelesi olacak. İki takım da kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ligde avantaj elde etmeyi hedefliyor.
BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Futbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş-Galatasaray derbisi beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma, TOD platformu üzerinden de takip edilebilecek.
OSIMHEN BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE OYNAYACAK MI?
Galatasaray taraftarlarının en çok merak ettiği konuların başında Victor Osimhen'in sağlık durumu geliyor. Nijeryalı yıldızın Beşiktaş derbisine yetiştirilmesi için sağlık ekibinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor.
Osimhen'in derbide forma giyip giymeyeceği konusunda kesin kararın son antrenmanın ardından verilmesi bekleniyor. Yıldız futbolcunun takımla çalışmalara katılması halinde maç kadrosunda yer alma ihtimali değerlendirilecek. Ancak tam olarak hazır olmaması durumunda risk alınmayacağı ifade ediliyor.
DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU!
Beşiktaş-Galatasaray karşılaşmasında hakem Oğuzhan Çakır görev yapacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Bersan Duran üstlenecek. Alper Akarsu ise derbinin dördüncü hakemi olacak.
Siyah-beyazlı taraftarlar ile sarı-kırmızılı futbolseverler, 30 Kasım'daki büyük mücadelede takımlarının performansını ve maç öncesi açıklanacak kadroları bekliyor.