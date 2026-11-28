Bolu'da 13 kişiyi taşıyan araç kayboldu! Bolu'da kaybolan otobüs bulundu mu, son durum nedir?
Bolu Yedigöller bölgesinde gezi dönüşünde kendilerinden haber alınamayan 10 kız çocuğu ve 3 görevli personel için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan 14-17 yaş arasındaki çocukların bulunduğu araçla irtibatın kesilmesi endişeye neden oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, olayın ardından AFAD ve jandarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini duyurdu. Arama çalışmalarına dronlar da destek verirken ekipler geniş bir alanda incelemelerini sürdürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da çalışmaları yerinde takip etmek üzere Bolu'ya hareket ettiği bildirildi. Peki Bolu'da kaybolan otobüs bulundu mu, araçtaki 10 çocuk ve 3 görevliye ulaşıldı mı? İşte Yedigöller'deki arama kurtarma çalışmalarında son durum...
Bolu'da yaşanan olayda, Kocaeli'den günübirlik gezi için bölgeye giden çocukları ve görevlileri taşıyan araçla dönüş yolunda bağlantı kesildi. Aracın güzergâhından saptığı ve son sinyalin saat 16.30 sıralarında alındığı açıklandı. İhbarın ardından AFAD, jandarma, UMKE ve Bakanlık ekipleri bölgede arama çalışmalarına başladı. Çalışmaların güçlendirilmesi için dron desteği sağlanırken iletişim sorununa karşı bölgeye mobil baz istasyonu kurulması için de ekipler sevk edildi. Peki kayıp araç bulundu mu, arama çalışmalarında son durum nedir? İşte 10 kız çocuğu ve 3 personelin bulunduğu araçla ilgili son gelişmeler...
BOLU'DA KAYBOLAN OTOBÜS BULUNDU MU?
Araçla irtibatın henüz yeniden kurulduğuna veya araçtaki kişilere ulaşıldığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, AFAD, jandarma ve Bakanlık ekiplerinin arama ve inceleme çalışmalarını dron desteğiyle sürdürdüğünü bildirdi.
Bu nedenle kayıp aracın bulunduğuna ilişkin kesinleşmiş bir açıklama yapılmış değil. Yetkililerden gelecek yeni bilgiler doğrultusunda arama çalışmalarının seyri netleşecek.
BOLU YEDİGÖLLER'DE ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Kayıp araçtaki çocuklara ve görevlilere ulaşılması için AFAD, jandarma ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri bölgede çalışma yürütüyor. Arama faaliyetlerine dronlar da destek veriyor.
Bölgenin geniş ve ormanlık arazi yapısı, ekiplerin çalışmalarını zorlaştıran unsurlar arasında bulunuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da iletişim sorununu gidermek amacıyla bölgeye mobil baz istasyonu kurulması için ekiplerin sevk edildiğini duyurdu.
BAKAN GÖKTAŞ BOLU'YA HAREKET ETTİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip etmek üzere Bolu'ya hareket etti. Bakanlığın açıklamasında, çocuklara ve görevli personele en kısa sürede ulaşılması için ilgili kurumlarla koordinasyonun sürdürüldüğü belirtildi.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise olayla ilgili teyit edilmemiş bilgilere itibar edilmemesi çağrısında bulundu. Yetkililerden gelecek resmî açıklamalar, kayıp araçla ilgili son durumun netleşmesi açısından önem taşıyor.
DRON DESTEKLİ ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bolu Yedigöller bölgesinde haber alınamayan araç için AFAD, Jandarma ve Bakanlık ekipleri tarafından arama ve inceleme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sanal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:
“Bolu Yedigöller bölgesine gezi amacıyla giden, çocukları taşıyan araca ulaşılamaması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğümüzde bulunan 14-17 yaş aralığındaki 10 kız çocuğumuz ve 3 görevli personelimizin katılımıyla Bolu Yedigöller Gölcük Tabiat Parkı'na günübirlik gezi düzenlenmiştir. Ve gezi dönüşünde araçla irtibatın kesilmesi üzerine ilgili kurumlara bilgi verilmiş ve bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilmiştir. Çocuklarımıza ve görevli personelimize en kısa sürede ulaşılması amacıyla AFAD, Jandarma ve Bakanlık ekiplerimiz tarafından arama ve inceleme çalışmaları ayrıca dron destekli şekilde titizlikle sürdürülmektedir. Bakanlığımız, arama kurtarma çalışmalarını ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde yakından takip etmektedir.”
DURAN: TEYİT EDİLMEMİŞ BİLGİLERE İTİBAR EDİLMEMELİ
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Bolu’da Yedigöller bölgesine düzenlenen gezinin dönüşünde, 10 çocuğumuzu ve 3 görevli personelimizi taşıyan araçla irtibatın kesilmesi üzerine ilgili kurumlarımız, arama kurtarma çalışmalarını koordinasyon içerisinde ve titizlikle sürdürmektedir. En büyük temennimiz, çocuklarımıza ve görevli personelimize bir an önce sağ salim ulaşılmasıdır. Bu hassas süreçte medya kuruluşlarımızın sorumlu bir yayın anlayışıyla hareket etmeleri; kamuoyunun ise resmî makamların açıklamalarını takip ederek doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar etmemesi büyük önem taşımaktadır.
BAKAN GÖKTAŞ: DÖNÜŞ YOLUNDA SİNYAL KAYBOLDU
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bölgeye gidiyor. Son bilgileri paylaşan Bakan Göktaş "10 kız çocuğumuz ve 3 görevli personelimizin bulunduğu aracın dönüş yolunda araçtaki GPS'e ulaşılamıyor. Valimiz hem bize hem de ilgili kurumlara haber verdi. Dron destekli arama çalışmaları devam ediyor. Ben de yoldayım. Alana gidiyorum. Tez zamanda çocuklarıma ulaşacağız. Dönüş yolunda aracın yoldan saptığını görüyoruz. Bölge de biraz dağlık. Devlet olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz çocuklarımızı bulmak için. Olay yerinde operasyonu takip edeceğim.Bolu Yedigöller dönüş yolunda seyir terasında mola veriyorlar. 16.30 gibi sinyalizasyon kayboluyor. Araçtakilerin GPS kayıtlarına ulaşmaya çalışıyoruz. Saha da büyük bir saha. Anbean takip ediliyor. Son aldığımız sinyal üzerine arama kurtarma çalışmaları yapılıyor." dedi.
AFAD YETKİLİSİ: BÖLGE TEK TEK TARANIYOR
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı AKUT Arama Kurtarma Derneği Operasyon yöneticisi Serhat Akbel, Habertürk'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:
Bölgedeki AFAD yetkilileri askeri ve jandarma yetkilileriyle hızlı bir şekilde ekipleri bölgeye yönlendiriyoruz. Biz de bölgeden bilgi topluyoruz. Bakanlık ve AFAD yetkilileriyle iletişim halindeyiz. Çok hızlı olacak şekilde bölgeye ekipler yönlendiriliyor. Termal taramalar ve dronlarla tespit çalışası yapılıyor. Devletin resmi kurumları da buralarda çalışma yapılıyor. Aracın son görüldüğü nokta, olası rota ve planlanan rotalar köpeklerle aranıyor ve dronlarla taranıyor.
Bolu gibi ağaçlık ve engebeli alanlarda arama yapmak farklı stratejileri gerektiriyor. Şu anda çevre iller ve Bolu'nun kaynaklarından ekipler bölgeye yönlendiriliyor. Sonuçta ağaç yapısı, farklı engebelerin olması yereldeki planlamalarımızın farklılaşmasına sebep oluyor.
Doğada kayıplarla çok sık karşılaşıyoruz. Örnek vermek gerekirse mantar toplamaya çıkanlar gibi. Yedigöller bölgesi çok sıkça kampların kurulduğu, yürüyüşlerin yapıldığı rotalar. 13 kişinin kaybolması bir kişinin kaybolmasına göre çok daha avantajlı bir durum. Tek bir kişiyi aramaya çıktığınızda küçük ipuçlarından hareket ediyorsunuz. Şimdi çok daha geniş bir grubu aramamız söz konusu. Doğada kaybolmalar bizim çoklukla yaptığımız operasyonlardan biri. Ekiplerimiz bölgede teyakkuz halindeler. Tamamen AFAD koordinasyonuyla koordineliyiz. Umut ediyoruz ki kimsenin burnu bile kanamadan bir an önce evlerine ulaşmalarıdır.
EN SON SİNYAL ALINAN YER KAPANKAYA SEYİR NOKTASI
Habertürk'e bağlanan DHA muhabiri Murat Küçük bölgeden şu bilgileri aktardı:
Şu an itibariyle bölgeye giden yol kesildi. Vatandaşların geçişine izin verilmiyor. En son sinyal alınan yer Yedigöller Kapankaya seyir noktası. Araba kurtarma ekipleri, çok sayıda çekiciler bölgeye seyir halinde. Çevre illerinden ekipler de bölgeye ulaştı. Saat 19.00'dan itibaren arama çalışmaları devam ediyor. Coğrafya dik rampaların, virajların olduğu bir bölge. Bölgede telefon çekmiyor, ciddi buzlanma var. Zor bir arazi. Şu da olabilir, belki yolu karıştırılmış, araç arıza yapmış olabilir. Şu anda orada iletişim sorunu var. Burada en acil iletişim sorunlarının giderilmesi gerekiyor.
İHA muhabiri Ferah Vanlı Habertürk'e şöyle konuştu:
ŞEBEKE ÇEKMEDİĞİ İÇİN BİLGİ ALMAK ZORLAŞIYOR
Yetkililer aracın kaza yapmış olabileceği ihtimali üzerinde durarak yamaçları kontrol ediyor. Bütün ekipler bölgede. Dronlarla çalışma yürütülüyor. Bölge engebeli, şebekeler çekmiyor ve bilgi almayı zorlaştırıyor. Arama çalışmaları devam ediyor şu anda.
3 İHA BÖLGEYİ TARIYOR
Edinilen bilgilere göre Bolu Yedigöller bölgesinde 3 adet İHA sahayı tarama çalışmalarına başladı.