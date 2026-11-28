BAKAN GÖKTAŞ BOLU'YA HAREKET ETTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip etmek üzere Bolu'ya hareket etti. Bakanlığın açıklamasında, çocuklara ve görevli personele en kısa sürede ulaşılması için ilgili kurumlarla koordinasyonun sürdürüldüğü belirtildi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise olayla ilgili teyit edilmemiş bilgilere itibar edilmemesi çağrısında bulundu. Yetkililerden gelecek resmî açıklamalar, kayıp araçla ilgili son durumun netleşmesi açısından önem taşıyor.

DRON DESTEKLİ ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bolu Yedigöller bölgesinde haber alınamayan araç için AFAD, Jandarma ve Bakanlık ekipleri tarafından arama ve inceleme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sanal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Bolu Yedigöller bölgesine gezi amacıyla giden, çocukları taşıyan araca ulaşılamaması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğümüzde bulunan 14-17 yaş aralığındaki 10 kız çocuğumuz ve 3 görevli personelimizin katılımıyla Bolu Yedigöller Gölcük Tabiat Parkı'na günübirlik gezi düzenlenmiştir. Ve gezi dönüşünde araçla irtibatın kesilmesi üzerine ilgili kurumlara bilgi verilmiş ve bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilmiştir. Çocuklarımıza ve görevli personelimize en kısa sürede ulaşılması amacıyla AFAD, Jandarma ve Bakanlık ekiplerimiz tarafından arama ve inceleme çalışmaları ayrıca dron destekli şekilde titizlikle sürdürülmektedir. Bakanlığımız, arama kurtarma çalışmalarını ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde yakından takip etmektedir.”

DURAN: TEYİT EDİLMEMİŞ BİLGİLERE İTİBAR EDİLMEMELİ

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bolu’da Yedigöller bölgesine düzenlenen gezinin dönüşünde, 10 çocuğumuzu ve 3 görevli personelimizi taşıyan araçla irtibatın kesilmesi üzerine ilgili kurumlarımız, arama kurtarma çalışmalarını koordinasyon içerisinde ve titizlikle sürdürmektedir. En büyük temennimiz, çocuklarımıza ve görevli personelimize bir an önce sağ salim ulaşılmasıdır. Bu hassas süreçte medya kuruluşlarımızın sorumlu bir yayın anlayışıyla hareket etmeleri; kamuoyunun ise resmî makamların açıklamalarını takip ederek doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar etmemesi büyük önem taşımaktadır.

BAKAN GÖKTAŞ: DÖNÜŞ YOLUNDA SİNYAL KAYBOLDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bölgeye gidiyor. Son bilgileri paylaşan Bakan Göktaş "10 kız çocuğumuz ve 3 görevli personelimizin bulunduğu aracın dönüş yolunda araçtaki GPS'e ulaşılamıyor. Valimiz hem bize hem de ilgili kurumlara haber verdi. Dron destekli arama çalışmaları devam ediyor. Ben de yoldayım. Alana gidiyorum. Tez zamanda çocuklarıma ulaşacağız. Dönüş yolunda aracın yoldan saptığını görüyoruz. Bölge de biraz dağlık. Devlet olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz çocuklarımızı bulmak için. Olay yerinde operasyonu takip edeceğim.Bolu Yedigöller dönüş yolunda seyir terasında mola veriyorlar. 16.30 gibi sinyalizasyon kayboluyor. Araçtakilerin GPS kayıtlarına ulaşmaya çalışıyoruz. Saha da büyük bir saha. Anbean takip ediliyor. Son aldığımız sinyal üzerine arama kurtarma çalışmaları yapılıyor." dedi.