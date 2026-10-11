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        Haberler Bilgi BUGÜNÜN MAÇ PROGRAMI 11 EKİM 2026 Pazar: Süper Lig heyecanı! Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        BUGÜNÜN MAÇ PROGRAMI 11 EKİM 2026 Pazar: Süper Lig heyecanı! Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        11 Ekim 2026 Pazar günü futbolseverler, Süper Lig başta olmak üzere Avrupa ligleri ve alt liglerde oynanacak karşılaşmaları takip ediyor. Günün maç programında takımların karşılaşma saatleri ve mücadelelerin yayınlanacağı kanallar öne çıkıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 11 Ekim 2026 günün maç programı ile mücadelelerin başlangıç saatleri ve canlı yayın bilgileri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ekim 2026 - 11:59 Güncelleme:
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        11 Ekim Pazar günü oynanacak maçları takip etmek isteyenler, günün karşılaşmalarını ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Süper Lig ve Avrupa liglerinde oynanacak mücadelelerin yanı sıra alt liglerdeki maçlar da futbol gündeminde yer alıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 11 Ekim Pazar günü oynanacak maçlar…

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        11 EKİM BUGÜNÜN MAÇLARI: SÜPER LİG PROGRAMI

        Türkiye Futbol Federasyonunun açıkladığı fikstüre göre Trendyol Süper Lig'de 7. hafta karşılaşmaları 11 Ekim Pazar günü de devam ediyor. Günün maç programı ve başlama saatleri şöyle:

        * Konyaspor - RAMS Başakşehir

        * Gaziantep FK - Çorum FK

        * Beşiktaş - Kocaelispor

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        AVRUPA LİGLERİNDE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        11 Ekim Pazar günü Avrupa futbolunda da takip edilen karşılaşmalar bulunuyor. Günün öne çıkan maçları arasında İngiltere Premier Lig'deki mücadeleler yer alıyor.

        * Crystal Palace - Nottingham Forest

        * Liverpool - Manchester City

        * Hull City - Everton

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        BUGÜNÜN MAÇLARI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        Karşılaşmaların başlama saatleri ve yayın bilgileri liglere göre değişiyor. Türkiye'deki lig maçlarının yanı sıra Avrupa karşılaşmalarını takip etmek isteyen futbolseverler, güncel yayın akışlarını kontrol edebilir.

        Süper Lig ve diğer liglerdeki maçların saatleri ile yayın kanallarını öğrenmek için kulüplerin, liglerin ve yayıncı kuruluşların duyuruları takip edilebilir.

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