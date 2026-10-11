BUGÜNÜN MAÇ PROGRAMI 11 EKİM 2026 Pazar: Süper Lig heyecanı! Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

11 Ekim Pazar günü oynanacak maçları takip etmek isteyenler, günün karşılaşmalarını ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Süper Lig ve Avrupa liglerinde oynanacak mücadelelerin yanı sıra alt liglerdeki maçlar da futbol gündeminde yer alıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 11 Ekim Pazar günü oynanacak maçlar…