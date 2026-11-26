CANLI İZLEME EKRANI | Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu!
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta mücadelesinde bugün İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile karşı karşıya gelecek. Batum'da oynanacak kritik maç öncesinde futbolseverler karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve muhtemel kadrolarını araştırıyor. Peki, Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva maç muhtemel 11'leri…
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta mücadelesi için sahaya çıkıyor. Siyah-beyazlı ekip, Hapoel Beer-Sheva karşısında kazanarak ilk 8 hedefi doğrultusunda önemli bir avantaj elde etmek istiyor. Avrupa'da bu sezon oynadığı 10 karşılaşmanın 9'unda gol sevinci yaşayan Kara Kartal, Batum'daki mücadelede de galibiyet arayacak. Peki, Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva maçı hangi kanalda canlı izlenecek? İşte, Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva maçı canlı yayın kanalı…
BEŞİKTAŞ - HAPOEL BEER-SHEVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva UEFA Avrupa Ligi 5. hafta karşılaşması, 26 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. Batum'da yapılacak mücadele Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak.
BEŞİKTAŞ - HAPOEL BEER-SHEVA MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva arasındaki UEFA Avrupa Ligi karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi saat 20.45'ten itibaren TRT 1 üzerinden takip edebilecek.
BEŞİKTAŞ - HAPOEL BEER-SHEVA MUHTEMEL 11'LER
Karşılaşma öncesinde iki takımın sahaya çıkması beklenen muhtemel ilk 11'leri şöyle:
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Ndidi, Cerny, Orkun, Trossard, Vlahovic.
Hapoel Beer-Sheva: Marciano, Mizrahi, Vitor, Rotman, Amador, Yehoshua, Ahmed, Amankwah, Malede, East, Zlatanovic.
BEŞİKTAŞ'TA İKİ EKSİK VAR
Hapoel Beer-Sheva karşılaşması öncesinde Beşiktaş'ın kamp kadrosunda iki futbolcu yer almadı. Sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden Emmanuel Agbadou ile kart cezalısı Ümit Akdağ, mücadelede forma giyemeyecek.
BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA KUPALARINDAKİ PERFORMANSI
Beşiktaş, bu sezon Avrupa kupalarında hücum performansıyla dikkat çekiyor. Elemeler dahil çıktığı 10 karşılaşmanın 9'unda gol atan siyah-beyazlılar, yalnızca Zalgiris deplasmanında rakip fileleri havalandıramadı. Avrupa'daki 10 maçında 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Kara Kartal, toplam 19 gol kaydetti.
Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında bugüne kadar oynadığı 268 karşılaşmada 104 galibiyet, 51 beraberlik ve 113 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 367 gol atan Beşiktaş, kalesinde 404 gol gördü.
BEŞİKTAŞ İLE HAPOEL BEER-SHEVA ÜÇÜNCÜ KEZ KARŞILAŞACAK
Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva, Avrupa kupalarında üçüncü kez karşı karşıya gelecek. İki takım, daha önce 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda eşleşmişti. Siyah-beyazlılar, İsrail temsilcisini deplasmanda 3-1, sahasında ise 2-1 mağlup ederek iki maçtan da galibiyetle ayrılmıştı.