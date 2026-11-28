Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 28 Kasım 2026 Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı
Çılgın Sayısal Loto'nun 28 Kasım 2026 Cumartesi tarihli çekilişi tamamlandı ve merakla beklenen sonuçlar açıklandı. Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirilen çekilişin ardından kazandıran numaralar belli oldu. Büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmadığı ve ikramiye dağılımı da araştırılmaya başlandı. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar, Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranına yöneldi. Çekilişte 6 bilen çıkıp çıkmadığı kadar Joker ve SüperStar sonuçları da merak konusu oldu. Peki 28 Kasım 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, Sayısal Loto sonucu nasıl sorgulanır? İşte Milli Piyango ile 28 Kasım Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları...
Haftanın merakla beklenen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde heyecan sona erdi. 28 Kasım Cumartesi akşamı gerçekleştirilen çekilişin ardından şanslı numaralar ilan edildi. Büyük ikramiye için kupon yapanlar, sonuçları öğrenmek üzere araştırmalarına başladı. Çekiliş sonuçlarıyla birlikte kazanan kategoriler ve ikramiye tutarları da belli oldu. Peki 28 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları nasıl sorgulanır? İşte ile 28 Kasım Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı...
28 KASIM 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO AÇIKLANDI MI?
28 Kasım 2026 Sayısal Loto sonuçları:
10 - 16 - 21 - 26 - 71 - 78
JOKER 35 + SÜPERSTAR 33
SAYISAL LOTO SONUCU NASIL SORGULANIR?
Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını sorgulamak isteyenler, Milli Piyango Online'ın resmî internet sitesini ziyaret edebilir. Sonuç ekranında ilgili çekiliş tarihini seçerek kazandıran numaralar ve ikramiye bilgileri incelenebilir. Kupon sahiplerinin sonuçları kontrol ederken çekiliş tarihine dikkat etmesi gerekiyor.
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;
Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.
6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
SÜPERSTAR NEDİR?
SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.
Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.