Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi DGS EK TERCİH SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI? ÖSYM DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS ek yerleştirme sonucu sorgulama ekranı

        DGS EK TERCİH SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI? ÖSYM DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS ek yerleştirme sonucu sorgulama ekranı

        Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen adaylar, tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından ÖSYM'den gelecek açıklamaya odaklandı. Geçtiğimiz yıl ek yerleştirme sonuçlarının tercihlerden dört gün sonra duyurulması gözleri bu haftaya çevirdi. Peki, 2026 DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM DGS ek yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı ve son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 22:35 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        DGS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında araştırmalar hız kazandı. 2026 DGS ek tercih süreci tamamlanır tamamlanmaz adaylar yerleştirme sonuçlarını öğrenmek için geri sayıma geçti. Tercihlerini 15-22 Ekim tarihleri arasında gerçekleştiren adaylar, üniversitelerin boş kontenjanlarına yerleşip yerleşemediklerini merak ediyor. Geçen yıl sonuçların tercih sürecinin bitiminden kısa süre sonra açıklanması nedeniyle gözler ÖSYM son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, 2026 DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? DGS ek yerleştirme sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, ÖSYM sonuç sorgulama ekranı…

        2

        2026 DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2026 DGS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin ÖSYM tarafından resmi bir açıklama gelmedi.

        Ancak geçtiğimiz yıl DGS ek tercih işlemleri, 7-13 Ekim tarihleri arasında alınmış, ek yerleştirme sonuçları ise 17 Ekim'de açıklanmıştı. Böylece adaylar, tercih sürecinin sona ermesinden dört gün sonra yerleştirme sonuçlarına ulaşmıştı.

        Bu yıl ek tercihler 22 Ekim'de tamamlandı. Bu nedenle DGS ek tercih sonuçlarının ekim ayının son haftasında veya kasım ayının ilk günlerinde açıklanması bekleniyor.

        Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

        3

        DGS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandığında adaylar, ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi (https://sonuc.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sorgulama yapabilecek.

        DGS EK YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        DGS EK YERLEŞTİRME SONRASI ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

        2026 DGS ek yerleştirme kapsamında herhangi bir lisans programına yerleşen adayların kayıt tarihleri henüz açıklanmadı.

        ÖSYM'nin sonuç duyurusunda kayıt takvimine ve işlemlerin nasıl yapılacağına ilişkin bilgilere yer verilmesi bekleniyor. Üniversitelere yerleşen adayların, ilgili yükseköğretim kurumunun duyurularını da takip etmesi gerekiyor.

        Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin belirtilen süre içerisinde gerekli işlemleri tamamlaması önem taşıyor. Kayıt süresi ve istenen belgeler, ilgili üniversitenin açıklamalarında yer alacak.

        5
        ÖNERİLEN VİDEO

        192 milyon TL'lik vurgunda perde aralandı: "Fena para kazanacağız"

        İstanbul'da, canlı bahis sistemindeki verileri 7 saniye geciktirerek bahis firmalarını 12 milyon lira zarara uğrattığı belirlenen veri analistinin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. "Fena para yapcaz", "Oynarsan paranın içinden geçeriz" ve "Ben yönetiyorum sistemi şu an" mesajlarını gönderen Orhan B...
        #dgs ek tercih sonuçları
        #ÖSYM
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dev derbide zafer Cimbom'un!
        Dev derbide zafer Cimbom'un!
        Derbi sonrası saha karıştı!
        Derbi sonrası saha karıştı!
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye gönderme!
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye gönderme!
        Aslan kral Osimhen!
        Aslan kral Osimhen!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Beşiktaş derin bir 'Oh' çekti!
        Beşiktaş derin bir 'Oh' çekti!
        Karadeniz Derbisi'nde kazanan Trabzonspor!
        Karadeniz Derbisi'nde kazanan Trabzonspor!
        Bayrampaşa'da yol çöktü! Mahsur kalan işçiden acı haber
        Bayrampaşa'da yol çöktü! Mahsur kalan işçiden acı haber
        İstanbul'da yağışlı bir hafta bekleniyor
        İstanbul'da yağışlı bir hafta bekleniyor
        Tahran'da kritik toplantı
        Tahran'da kritik toplantı
        Mısır Parlamentosu'ndan Riyad'a askeri desteğe onay
        Mısır Parlamentosu'ndan Riyad'a askeri desteğe onay
        Trabzon Yeni Havalimanı için çalışmalar başladı
        Trabzon Yeni Havalimanı için çalışmalar başladı
        Yapay zekada 2 trilyon dolarlık halka arz
        Yapay zekada 2 trilyon dolarlık halka arz
        ASELSAN ile SSB arasında 523 Milyon Euro'luk anlaşma
        ASELSAN ile SSB arasında 523 Milyon Euro'luk anlaşma
        Aşırı sağ fırtınası dindi: Lula Brezilya'da nasıl yeniden kazandı?
        Aşırı sağ fırtınası dindi: Lula Brezilya'da nasıl yeniden kazandı?
        TMSF Nebim'i satışa çıkardı
        TMSF Nebim'i satışa çıkardı
        Trablus Kalesi’ndeki bayrak!
        Trablus Kalesi’ndeki bayrak!
        Dil kanseri olan hastaya uyluk bölgesinden yeni dil yapıldı
        Dil kanseri olan hastaya uyluk bölgesinden yeni dil yapıldı
        "Cenazelerde 'Allah rahmet eylesin' demek zor mu?"
        "Cenazelerde 'Allah rahmet eylesin' demek zor mu?"
        'Araç park etme' kavgası vahşetle bitti
        'Araç park etme' kavgası vahşetle bitti