DGS EK TERCİH SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI? ÖSYM DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS ek yerleştirme sonucu sorgulama ekranı
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen adaylar, tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından ÖSYM'den gelecek açıklamaya odaklandı. Geçtiğimiz yıl ek yerleştirme sonuçlarının tercihlerden dört gün sonra duyurulması gözleri bu haftaya çevirdi. Peki, 2026 DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM DGS ek yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı ve son gelişmeler...
DGS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında araştırmalar hız kazandı. 2026 DGS ek tercih süreci tamamlanır tamamlanmaz adaylar yerleştirme sonuçlarını öğrenmek için geri sayıma geçti. Tercihlerini 15-22 Ekim tarihleri arasında gerçekleştiren adaylar, üniversitelerin boş kontenjanlarına yerleşip yerleşemediklerini merak ediyor. Geçen yıl sonuçların tercih sürecinin bitiminden kısa süre sonra açıklanması nedeniyle gözler ÖSYM son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, 2026 DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? DGS ek yerleştirme sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, ÖSYM sonuç sorgulama ekranı…
2026 DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 DGS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin ÖSYM tarafından resmi bir açıklama gelmedi.
Ancak geçtiğimiz yıl DGS ek tercih işlemleri, 7-13 Ekim tarihleri arasında alınmış, ek yerleştirme sonuçları ise 17 Ekim'de açıklanmıştı. Böylece adaylar, tercih sürecinin sona ermesinden dört gün sonra yerleştirme sonuçlarına ulaşmıştı.
Bu yıl ek tercihler 22 Ekim'de tamamlandı. Bu nedenle DGS ek tercih sonuçlarının ekim ayının son haftasında veya kasım ayının ilk günlerinde açıklanması bekleniyor.
Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
DGS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandığında adaylar, ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi (https://sonuc.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sorgulama yapabilecek.
DGS EK YERLEŞTİRME SONRASI ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
2026 DGS ek yerleştirme kapsamında herhangi bir lisans programına yerleşen adayların kayıt tarihleri henüz açıklanmadı.
ÖSYM'nin sonuç duyurusunda kayıt takvimine ve işlemlerin nasıl yapılacağına ilişkin bilgilere yer verilmesi bekleniyor. Üniversitelere yerleşen adayların, ilgili yükseköğretim kurumunun duyurularını da takip etmesi gerekiyor.
Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin belirtilen süre içerisinde gerekli işlemleri tamamlaması önem taşıyor. Kayıt süresi ve istenen belgeler, ilgili üniversitenin açıklamalarında yer alacak.