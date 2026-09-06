DGS TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI: ÖSYM 2026 DGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve nereden sorgulanır?

DGS tercih işlemlerinin sona ermesiyle birlikte adaylar ÖSYM’nin açıklayacağı yerleştirme sonuçlarını bekliyor. Ön lisans eğitimlerini lisans seviyesine tamamlamak isteyen binlerce aday, tercih ettikleri üniversite ve bölümlere yerleşip yerleşemediklerini öğrenmek için sonuç tarihini bekliyor. DGS sonuç ekranının erişime açılacağı tarih merakla takip edilirken, yerleştirme sonuçlarının hangi gün duyurulacağı da adayların en çok araştırdığı konular arasında bulunuyor. Peki, 2026 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç sorgulama işlemi nasıl yapılacak? İşte ÖSYM’den gelecek açıklamalar ve tüm detaylar...