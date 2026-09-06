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        Haberler Bilgi DGS TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI: ÖSYM 2026 DGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve nereden sorgulanır?

        DGS TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI: ÖSYM 2026 DGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve nereden sorgulanır?

        2026 DGS tercih sürecinin tamamlanmasının ardından adayların bekleyişi bu kez yerleştirme sonuçlarına çevrildi. Ön lisans mezuniyetini lisans eğitimine taşımak isteyen binlerce aday, ÖSYM tarafından açıklanacak sonuç tarihini yakından takip ediyor. Tercih döneminin sona ermesiyle birlikte gözler, sonuçların ilan edileceği tarihe ve erişime açılacak sorgulama ekranına çevrildi. Peki, 2026 DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar hangi gün duyurulacak? İşte ÖSYM'nin açıklayacağı sonuç takvimine ilişkin merak edilen tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Eylül 2026 - 17:59 Güncelleme:
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        DGS tercih işlemlerinin sona ermesiyle birlikte adaylar ÖSYM’nin açıklayacağı yerleştirme sonuçlarını bekliyor. Ön lisans eğitimlerini lisans seviyesine tamamlamak isteyen binlerce aday, tercih ettikleri üniversite ve bölümlere yerleşip yerleşemediklerini öğrenmek için sonuç tarihini bekliyor. DGS sonuç ekranının erişime açılacağı tarih merakla takip edilirken, yerleştirme sonuçlarının hangi gün duyurulacağı da adayların en çok araştırdığı konular arasında bulunuyor. Peki, 2026 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç sorgulama işlemi nasıl yapılacak? İşte ÖSYM’den gelecek açıklamalar ve tüm detaylar...

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        DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        DGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih için adayların bekleyişi devam ediyor.

        ÖSYM tarafından henüz resmi bir sonuç tarihi paylaşılmazken, geçmiş yıllardaki tercih ve yerleştirme süreçleri dikkate alındığında sonuçların 7-8 Eylül 2026 tarihleri civarında açıklanması bekleniyor.

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        DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        DGS yerleştirme sonuçları, ÖSYM’nin resmi sonuç sorgulama platformu üzerinden erişime açılacak. Adaylar, sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yaptıktan sonra ilgili “DGS Yerleştirme Sonuçları” duyurusuna ulaşabilecek.

        Sonuç ekranına T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresi ile giriş yapılabileceği gibi, e-Devlet üzerinden de sorgulama işlemi gerçekleştirilebilecek. Adaylar bu ekran üzerinden yerleştirildikleri üniversite ve bölüm bilgilerini görüntüleyebilecek.

        ÖSYM 2026 DGS TERİH SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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        DGS 2026 TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

        2026 DGS taban puanları henüz açıklanmadı. Güncel taban puanlar, tercih ve yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak. Yeni veriler ÖSYM tarafından paylaşıldığında haberimiz güncellenecek.

        Adaylar tercih dönemine hazırlanırken geçen yılın sonuçlarını görmek için 2025 DGS taban puanlarını inceleyebilir.

        ÖSYM 2025 DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        DGS 2026 BOŞ KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?

        2026 DGS tercih kılavuzu henüz adayların erişimine açılmadı. Üniversitelerin DGS kapsamında ayıracağı kontenjanlar ve tercih sürecine ilişkin ayrıntılar, ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzla netlik kazanacak.

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