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        Haberler Bilgi Ekonomi EMEKLİ KÖK MAAŞI HESAPLAMA YÖNTEMİ: Emekli kök maaşı nasıl hesaplanır? SGK kök maaş sorgulama ekranı TIKLA: Kök maaşa göre emekli zammı hesaplama nasıl yapılır?

        EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA YÖNTEMİ: Emekli kök maaşı nasıl hesaplanır? SGK sorgulama ekranı

        Emeklilik hayali kuran milyonlarca kişi için en kritik detaylardan biri kök maaşın nasıl belirlendiği… Peki, yıllarca ödenen primler gerçekten maaşa nasıl yansıyor? SGK sorgulama ekranında görülen rakamların arkasındaki hesaplama sistemi düşündüğünüzden çok daha farklı olabilir! Üstelik küçük gibi görünen bazı detaylar, alacağınız maaşı ciddi şekilde etkileyebiliyor. Gerçek tabloyu öğrenmeden emeklilik planı yapmak sandığınızdan daha riskli olabilir! Peki, Emekli kök maaşı nasıl hesaplanır? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 15:53 Güncelleme:
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        Emeklilik planı yapan milyonlarca kişi için en önemli konulardan biri kök maaşın nasıl belirlendiği. Peki, yıllar boyunca yatırılan primler gerçekten maaşa ne ölçüde yansıyor? SGK sorgulama ekranında görülen rakamların arkasındaki hesaplama sistemi sanıldığından çok daha karmaşık olabilir. Üstelik çoğu kişinin gözden kaçırdığı küçük ayrıntılar, bağlanacak emekli maaşında ciddi farklar yaratabiliyor. Bu nedenle, gerçek tabloyu tam olarak anlamadan yapılan emeklilik planları beklenmedik sonuçlar doğurabilir. Peki, emekli kök maaşı nasıl hesaplanır? Tüm detaylar haberimizde.

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        EMEKLİ KÖK MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

        Emekli maaş artışını doğru şekilde hesaplayabilmek için öncelikle “kök maaş” tutarının bilinmesi gerekiyor. Açıklanan zam oranı doğrudan bu tutar üzerinden uygulanarak yeni aylık belirleniyor. Ancak kök maaşı düşük olan ve en düşük emekli aylığı sınırından ödeme alan kişiler için tablo değişebiliyor. Bu durumda alınacak maaş, yalnızca zam oranına göre değil, yürürlükteki taban aylık düzenlemesine bağlı olarak farklılaşabiliyor. Temmuz ayında açıklanacak verilerin ardından emekliler, kök maaşlarına göre alacakları yeni tutarı daha net bir şekilde ortaya koyabilecek.

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        KÖK MAAŞ HESAPLAMA YÖNTEMİ

        1. Güncellenmiş Ortalama Aylık Kazanç

        Çalışma hayatı boyunca SGK’ya bildirilen brüt kazançlar dikkate alınır.

        Geçmiş yıllara ait bu kazançlar, enflasyon ve ekonomik büyüme oranlarına göre güncellenir.

        Elde edilen tüm güncellenmiş kazançların ortalaması alınarak temel hesaplama değeri oluşturulur.

        2. Aylık Bağlama Oranı (ABO)

        Aylık bağlama oranı, sigortalının toplam çalışma süresine göre belirlenir.

        Genel uygulamada her 360 gün (1 yıl) için yaklaşık %2 oran esas alınır.

        Örneğin 25 yıl sigortalı olarak çalışan bir kişinin aylık bağlama oranı yaklaşık %50 seviyesine ulaşır.

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        SGK KÖK MAAŞ SORGULAMA EKRANI

        Emekliler, kök maaş bilgilerini e-Devlet sistemi üzerinden kolayca görüntüleyebiliyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra “4A Emekli Ödeme Bilgileri”, “4B Emekli Aylık Bilgisi” ya da “4C Emekli Aylık Bilgisi” ekranlarına girerek aylıklarına dair detaylara ulaşmak mümkün.

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