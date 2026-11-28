ZİRAAT BANKASI KASIM 2026 EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

Ziraat Bankası, Kasım 2026 itibarıyla SGK kapsamında emekli aylığı alan vatandaşlara maaş tutarlarına göre değişen promosyon ödemesi yapıyor. Bankanın güncel promosyon tarifesine göre ödemeler 5 bin TL ile 12 bin TL arasında değişiyor.

Emekli maaşına göre belirlenen promosyon tutarları şöyle:

Aylık emekli maaşıPromosyon tutarı

0 - 9.999,99 TL5.000 TL

10.000 - 14.999,99 TL8.000 TL

15.000 - 19.999,99 TL10.000 TL

20.000 TL ve üzeri12.000 TL

Buna göre Ziraat Bankası'ndan alınabilecek en yüksek standart emekli promosyonu 12 bin TL olarak uygulanıyor.