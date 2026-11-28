Emekli maaşını Ziraat Bankası'na taşıyacaklar dikkat! Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur Kasım ayı promosyon tutarları açıklandı
Emekli maaşlarına yönelik banka promosyonları Kasım 2026 döneminde de milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Emekli maaşını Ziraat Bankası'na taşıyan veya maaşını bu bankadan almaya devam eden Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kurlular sunulan promosyon tutarlarını araştırıyor. Promosyondan yararlanmak isteyen emeklilerin maaşlarını bankaya taşıma ve belirli süreyle bankadan alma taahhüdü gibi şartları yerine getirmesi gerekiyor. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu Kasım 2026'da ne kadar, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine maaşa göre kaç TL ödeniyor? İşte Kasım 2026 Ziraat Bankası'nın emekli promosyonuna ilişkin merak edilen detaylar...
Emekli promosyonu almak isteyenler, Kasım ayında bankaların güncel ödeme tutarlarını karşılaştırmaya devam ediyor. Promosyon tutarından yararlanmak isteyen emeklilerin maaşlarını bankaya taşıma veya mevcut maaş hesapları üzerinden gerekli işlemleri tamamlama şartlarını incelemesi önem taşıyor. Peki, Ziraat Bankası SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine Kasım 2026'da ne kadar promosyon veriyor? İşte Ziraat Bankası emekli maaş promosyon kampanyaları...
ZİRAAT BANKASI KASIM 2026 EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
Ziraat Bankası, Kasım 2026 itibarıyla SGK kapsamında emekli aylığı alan vatandaşlara maaş tutarlarına göre değişen promosyon ödemesi yapıyor. Bankanın güncel promosyon tarifesine göre ödemeler 5 bin TL ile 12 bin TL arasında değişiyor.
Emekli maaşına göre belirlenen promosyon tutarları şöyle:
Aylık emekli maaşıPromosyon tutarı
0 - 9.999,99 TL5.000 TL
10.000 - 14.999,99 TL8.000 TL
15.000 - 19.999,99 TL10.000 TL
20.000 TL ve üzeri12.000 TL
Buna göre Ziraat Bankası'ndan alınabilecek en yüksek standart emekli promosyonu 12 bin TL olarak uygulanıyor.
SSK, BAĞ-KUR VE EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİLERİ PROMOSYON ALABİLİR Mİ?
Ziraat Bankası'nın emekli promosyonu uygulaması SGK kapsamında aylık alan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerini kapsıyor. Üç farklı emeklilik statüsündeki vatandaşlar da maaş tutarlarına göre aynı promosyon tarifesinden yararlanabiliyor.
Promosyon ödemesi için emekli maaşının Ziraat Bankası aracılığıyla alınması veya bankaya taşınması gerekiyor. Ayrıca emeklilerin maaşlarını 3 yıl boyunca Ziraat Bankası üzerinden alacaklarına ilişkin başvuruda bulunmaları yeterli oluyor.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Emekliler, Ziraat Bankası promosyon başvurularını farklı kanallar üzerinden gerçekleştirebiliyor. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar şu yöntemleri kullanabiliyor:
- Ziraat Bankası şubeleri
- Ziraat Mobil uygulaması
- İnternet bankacılığı
- Banka ATM'leri
- Müşteri İletişim Merkezi
- SMS başvurusu
SMS ile başvuru yapmak isteyen emekliler, 4757 numarasına PRO yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra T.C. kimlik numaralarını göndererek talep oluşturabiliyor. Ardından müşteri iletişim merkezi tarafından aranarak onay işlemleri gerçekleştiriliyor.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN ÖDENİYOR?
Ziraat Bankası, promosyon ödemelerini üç yıllık dönem için peşin olarak gerçekleştiriyor. Başvuru ve onay işlemlerinin tamamlanmasının ardından emeklinin maaş tutarına karşılık gelen promosyon miktarı hesaplanıyor.
Bankanın açık takip süreci bulunan müşterilerinin promosyon başvuruları ise ilgili borçların tamamen tahsil edilmesinin ardından ayrıca değerlendiriliyor.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONUNDA KASIM KAMPANYALARI
Kasım 2026 itibarıyla Ziraat Bankası'nın resmî promosyon tablosunda en yüksek standart ödeme 12 bin TL olarak yer alıyor. Bankanın yeni bir kampanya veya promosyon artışı duyurması durumunda ödeme tutarlarında değişiklik yaşanabilecek.
Emeklilerin başvuru yapmadan önce güncel promosyon koşullarını Ziraat Bankası'nın internet sitesi veya müşteri iletişim merkezi üzerinden kontrol etmesi gerekiyor.