Bugün Ne Oldu? 24 Haziran 2026 haberleri: Erdoğan'dan yasal düzenleme açıklaması, "Özgür Özel gelsin yarışalım", Avrupa'yı yakan sıcak hava Türkiye'ye gelecek mi?

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YASAL DÜZENLEME AÇIKLAMASICumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yasal düzenlemelerin Meclis kapanmadan yetişip y... Daha Fazla Göster Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YASAL DÜZENLEME AÇIKLAMASICumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yasal düzenlemelerin Meclis kapanmadan yetişip yetişmeyeceğine yönelik soruya, "Yetiştirebildiğimiz kadar yetiştireceğiz" yanıtını verdi. Erdoğan "Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra düzenlemeyi Meclis'in takdirine sunacağız" dedi. "MUHALEFET ÇAMUR GÜREŞİNDE"CHP'de yaşananlara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tahriklere rağmen muhalefetin içinde debelendiği çamur güreşine bizi de çekmesine müsaade etmiyoruz." ifadelerini kullandı. CHP'DEN İSTİFA EDEN NİMET ÖZDEMİR AK PARTİ'YE KATILDIBu arada CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısının ardından Özdemir'e rozetini taktı."ÖZGÜR ÖZEL GELSİN, YARIŞALIM"CHP'de Olağan Kurultay takvimi Eylül'de başlıyor. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, Genel Merkez'den de Özgür Özel'e çağrı geldi. "Madem arkalarında halk ve üye desteği var, kongreleri yapalım, yarışalım" denildi. Olağanüstü kurultay için delege imzalarını Genel Merkez'e ulaştıran Özel cephesi ise adım atılmaması nedeniyle konuyu mahkemeye taşımaya hazırlanıyor. CHP'DE 74 İL BAŞKANI: İHRAÇLARI TANIMIYORUZÖte yandan CHP'li 74 il başkanı ve 81 il örgütü temsilcileri ortak bildiri yayınlayarak Genel Merkez'e "İhraçlarınızı tanımıyoruz" dedi. TRUMP'TAN İRAN'LA MÜZAKERELERİN DEVAMI İÇİN HÜRMÜZ ŞARTIDünya gündemine bakalım, önce ABD - İran diyeceğiz... Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere İran'ın ücretlendirme getirmesi durumunda müzakerelerin derhal sona ereceğini söyledi. Bu konuyu takip etmeyi sürdüreceğiz...AVRUPA'DA SICAK HAVA CAN ALDIBatı Avrupa'da kavurucu sıcaklar 45 derece ile alarm seviyesine ulaştı. Rekor sıcaklıkların etkili olduğu bölgede can kayıpları yaşanırken, aşırı sıcaklar nedeniyle okullar kapandı, tren seferleri yavaşladı, elektrik kesintileri yaşandı.AVRUPA'YI YAKAN SICAK HAVA TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ? Peki Avrupa'yı yakan bu sıcak hava Türkiye'ye gelecek mi? Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, hava sıcaklıklarının yakın vadede 3 ila 6 derece kadar yükseleceğini söyledi. 27 Haziran Cumartesi Marmara genelinde hissedilen sıcaklıkların 35 derecenin üstüne çıkabileceğini belirten Öztel, Ankara'nın 35, İzmir'in de 36 dereceleri görebileceğini belirtti. ALMANYA VİZESİNDE DİJİTALLEŞME SİNYALİAlmanya'nın Denizcilik Ekonomisi ve Turizmden Sorumlu Hükümet Koordinatörü Christoph Ploss, vize süreçlerindeki yavaşlığın turistler ve iş dünyası için ciddi bir engel teşkil ettiğini kabul etti ve bu durumun önüne geçmek için Ulusal Turizm Stratejisi kapsamında vize süreçlerinin dijitalleştirilmesini kararlaştırdıklarını açıkladı.RONALDO'DAN ÜÇ REKOR BİRDENVe Dünya Kupası'na bakalım şimdi... Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası'nda Portekiz'in Özbekistan karşısında oynadığı maçta 3 rekor birden kırdı. Ronaldo, 6 Dünya Kupası'nda gol atan ilk futbolcu olurken, dünya kupalarında toplam 10 gole ulaşan ilk Portekizli futbolcu oldu. 41 yaşındaki Ronaldo ayrıca, Özbekistan ağlarını iki kez sarsarak, Dünya Kupası tarihinin bir maçta 2 gol atan en yaşlı futbolcusu oldu. Daha Az Göster