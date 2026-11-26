Gelinim Mutfakta'da haftanın finaline bir gün kala yarışmacılar arasındaki rekabet iyice arttı. 26 Kasım Perşembe günü mutfağa giren Sevgi, Tuğba, Yeşim ve Ceren, hazırladıkları yemeklerle kayınvalidelerin beğenisini kazanmaya çalıştı. Tadımın ardından verilen puanlar günün sıralamasını şekillendirirken çeyrek altının sahibi de merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta'da bugün hangi gelin birinci oldu ve çeyrek altını kazandı? İşte 26 Kasım 2026 Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan tablosu...