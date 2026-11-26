GELİNİM MUTFAKTA PUAN TABLOSU 26 KASIM 2026: Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, hangi gelin birinci oldu?
Gelinim Mutfakta'da haftanın dördüncü yarış gününde çeyrek altın mücadelesi hız kazandı. Sevgi, Tuğba, Yeşim ve Ceren, günün yemeğini en iyi şekilde hazırlayarak rakiplerini geride bırakmak için tezgah başına geçti. Gelinlerin hazırladığı tabakları değerlendiren kayınvalidelerin verdiği puanlar, günün kazananını belirledi. Haftanın finali öncesinde yarışmacıların elde ettiği puanlar merak konusu oldu. Peki, 26 Kasım 2026 Perşembe Gelinim Mutfakta'da kim birinci oldu, çeyrek altını hangi gelin kazandı? İşte Gelinim Mutfakta 26 Kasım 2026 puan durumu ve günün birincisi...
Giriş: 26 Kasım 2026 - 16:22 Güncelleme:
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Gelinim Mutfakta'da haftanın finaline bir gün kala yarışmacılar arasındaki rekabet iyice arttı. 26 Kasım Perşembe günü mutfağa giren Sevgi, Tuğba, Yeşim ve Ceren, hazırladıkları yemeklerle kayınvalidelerin beğenisini kazanmaya çalıştı. Tadımın ardından verilen puanlar günün sıralamasını şekillendirirken çeyrek altının sahibi de merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta'da bugün hangi gelin birinci oldu ve çeyrek altını kazandı? İşte 26 Kasım 2026 Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan tablosu...
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GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta’da bugün en yüksek puanı alan ve çeyrek altını kazanan gelin Sevgi oldu.
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GELİNİM MUTFAKTA 26 KASIM 2026 PUAN DURUMU
Sevgi: 17 puan
Tuğba: 15 puan
Yeşim: 12 puan
Ceren: 11 puan
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