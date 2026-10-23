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        Haberler Bilgi ELENEN GELİN AÇIKLANDI! Bugün Gelinim Mutfakta kim elendi, hangi gelin kazandı? 23 Ekim 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu

        ELENEN GELİN AÇIKLANDI! Bugün Gelinim Mutfakta kim elendi, hangi gelin kazandı? 23 Ekim 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu

        Gelinim Mutfakta'da 23 Ekim 2026 Cuma günü haftanın kazananı ve yarışmaya veda eden isim belli oldu. Beş gün boyunca en yüksek puanı toplamak için mücadele eden Cemile, Tuğba, Almeda ve Beyza, final gününde bir kez daha mutfağa girerek hünerlerini sergiledi. Hazırlanan yemeklerin kayınvalideler tarafından değerlendirilmesiyle haftanın son puanları da şekillendi. Yarışmanın takipçileri ise altın bileziklerin sahibini, günün birincisini ve elenen yarışmacıyı merak ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta'da 23 Ekim Cuma günü kim birinci oldu? Bu hafta bilezikleri kim aldı, hangi gelin elendi? İşte haftanın finalinde yaşananlar ve yarışmacıların puan durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 22:15 Güncelleme:
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        1

        Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da bir hafta daha geride kalırken, 23 Ekim 2026 Cuma günü ekrana gelen final bölümüyle birlikte gözler puan tablosuna çevrildi. Cemile, Tuğba, Almeda ve Beyza, haftanın son yemeğini hazırlayarak rakiplerini geride bırakmak ve altın bileziklere ulaşmak için kıyasıya yarıştı. Kayınvalidelerin yemekleri tatmasının ardından verilen puanlar, haftalık sıralamanın belirlenmesinde etkili oldu. Peki, Gelinim Mutfakta'da bugün en yüksek puanı hangi gelin topladı? 23 Ekim Cuma günü bilezikleri kim kazandı, yarışmaya hangi isim veda etti? İşte Gelinim Mutfakta'nın haftalık puan tablosu, günün birincisi ve eleme sonucuna ilişkin ayrıntılar...

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        GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?

        Gelinim Mutfakta’da haftanın son gününde birinci olan ve çeyrek altını kazanan gelin Tuğba oldu.

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        GELİNİM MUTFAKTA AJDA BİLEZİĞİ KİM ALDI?

        Haftanın finalinde ajda bileziğin sahibi Ulviye Hanım oldu.

        4

        GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

        Gelinim Mutfakta’da bu haftanın birincisi ve 10 altın bileziğin sahibi Cemile oldu.

        5

        GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

        Bu haftanın elenen ismi Almeda gelin oldu.

        6

        GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN PUAN DURUMU 23 EKİM 2026

        Tuğba: 18 Puan

        Cemile: 17 Puan

        Beyza: 15 Puan

        Almeda: 7 Puan

        7

        GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN PUAN DURUMU

        Cemile: 74 Puan

        Tuğba: 73 Puan

        Beyza: 67 Puan

        Almeda: 66 Puan

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