Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da bir hafta daha geride kalırken, 23 Ekim 2026 Cuma günü ekrana gelen final bölümüyle birlikte gözler puan tablosuna çevrildi. Cemile, Tuğba, Almeda ve Beyza, haftanın son yemeğini hazırlayarak rakiplerini geride bırakmak ve altın bileziklere ulaşmak için kıyasıya yarıştı. Kayınvalidelerin yemekleri tatmasının ardından verilen puanlar, haftalık sıralamanın belirlenmesinde etkili oldu. Peki, Gelinim Mutfakta'da bugün en yüksek puanı hangi gelin topladı? 23 Ekim Cuma günü bilezikleri kim kazandı, yarışmaya hangi isim veda etti? İşte Gelinim Mutfakta'nın haftalık puan tablosu, günün birincisi ve eleme sonucuna ilişkin ayrıntılar...