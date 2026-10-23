Haftanın Cuma hutbesi konusu belli oldu! Diyanet'ten aile ve çocuklar vurgusu: 23 Ekim 2026 Cuma hutbesi tam metni PDF indir

Kıymetli Genç Kardeşlerim!

Yuva kurmak; sizi günahlardan koruyacak bir kalkan, ruhunuza sükûnet verecek bir nimettir. Yuva kurmak; “Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olanınızdır…” buyuran Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in nebevi mirasına yeni bir halka eklemektir. Unutmayalım ki Peygamberimiz (s.a.s)’in övgüsüne mazhar olacak nesiller yetiştirmek, ahirette amel defterinin açık kalmasına vesile olacaktır.

Hutbemizi, Cenâb-ı Hakk’ın bizlere öğrettiği şu dua ile bitirelim: “Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle!”

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