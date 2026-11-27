HURDA TEŞVİKİ SON DAKİKA 2026 | Hurda teşviki çıktı mı? 25 yaş üstü araçlara ÖTV ve KDV muafiyeti gelecek mi?
Hurda teşviki son dakika gelişmeleri, 25 yaş ve üzerindeki araçların hurdaya ayrılması karşılığında ÖTV muafiyeti sağlanmasını öngören kanun teklifiyle yeniden gündeme geldi. TBMM'ye sunulan düzenlemeler arasında ÖTV ve KDV muafiyetini içeren ayrı bir teklif de bulunuyor. Peki, hurda teşviki çıktı mı, 2002 model araçlar kapsama girecek mi, 25 yaş üstü araçlara ÖTV ve KDV muafiyeti hangi şartlarda uygulanacak? İşte, Hurda teşviki son durum…
Hurda teşviki düzenlemesine ilişkin beklentiler, TBMM'ye sunulan kanun tekliflerinin yeniden gündeme gelmesiyle arttı. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'in 20 Kasım 2024'te sunduğu tekliflerden biri, 25 yaş ve üzerindeki araçlarını geri dönüşüme veren kişilerin yerli üretim yeni araç alımlarında ÖTV muafiyetinden yararlanmasını amaçlıyor. Diğer teklif ise en az 10 yıl ticari faaliyetlerde kullanılacak yeni araçların ÖTV ve KDV'den muaf tutulmasını öngörüyor. Henüz yasalaşmayan düzenlemelerle ilgili araç sahipleri, hurda teşviki başvuru şartlarını, 2002 model araçların kapsama girip girmeyeceğini ve uygulamanın ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, ÖTV ve KDV muafiyeti ne zaman başlayacak, 2002 model araçlar kapsama girecek mi? İşte, Hurda teşviki son dakika…
HURDA TEŞVİKİ ÇIKTI MI, TBMM'DE SON DURUM NE?
Hurda teşvikiyle ilgili kanun teklifleri henüz yasalaşmadı. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, 20 Kasım 2024'te TBMM'ye sunduğu tekliflerle eski araçların trafikten çekilmesini ve yeni araç alımlarında vergi avantajı sağlanmasını gündeme getirdi.
25 yaş ve üzerindeki araçların hurdaya ayrılması karşılığında ÖTV muafiyeti öngören teklif ile ticari amaçla kullanılacak yeni araçlara yönelik ÖTV ve KDV muafiyeti teklifi birbirinden ayrı düzenlemeler olarak Meclis'e sunuldu. Her iki teklif için de henüz yasalaşmış bir düzenleme bulunmuyor.
Özdemir, tekliflerin yeniden gündeme gelmesine ilişkin değerlendirmelerinde otomotiv sektöründeki daralmaya ve ihracat pazarlarında ortaya çıkan risklere dikkat çekti. Düzenlemelerin kabul edilip edilmeyeceği ve ne zaman görüşüleceği konusunda ise kesinleşmiş bir takvim bulunmuyor.
25 YAŞ ÜSTÜ ARAÇLARA ÖTV VE KDV MUAFİYETİ GELECEK Mİ?
25 yaş ve üzerindeki aracını hurdaya ayırmak isteyenlerin en çok merak ettiği konuların başında ÖTV ve KDV muafiyeti geliyor. TBMM'ye sunulan tekliflerden biri, 25 yaş ve üzerindeki aracını geri dönüşüme veren kişilerin yerli üretim yeni araç alırken ÖTV ödememesini amaçlıyor.
ÖTV ve KDV muafiyetini birlikte içeren diğer teklif ise farklı bir grubu kapsıyor. Bu düzenleme, en az 10 yıl ticari faaliyetlerde kullanılmak üzere satın alınacak yeni araçların ÖTV ve KDV'den muaf tutulmasını öngörüyor. Dolayısıyla 25 yaş üstü aracını hurdaya veren herkesin hem ÖTV hem de KDV muafiyetinden yararlanabileceğine ilişkin bir düzenleme bulunmuyor.
Tekliflerin yasalaşması halinde vergi avantajından kimlerin yararlanabileceği, yeni araç alımında aranacak şartlar ve muafiyetin kapsamı netleşecek.
2002 MODEL ARAÇLAR HURDA TEŞVİKİ KAPSAMINA GİRECEK Mİ?
Hurda teşviki beklentisiyle birlikte 2002 model araçların düzenlemeye dahil edilip edilmeyeceği de araştırılıyor. Meclis'e sunulan hurda teşviki teklifinde 25 yaş ve üzerindeki araçların geri dönüşüme verilmesi kriteri yer alıyor. Ancak 2002 model araçların teşvikten yararlanabileceğine ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.
2026 yılı itibarıyla 2002 model araçlar, model yılı esas alındığında henüz 25 yaşını doldurmuş değil. Araç yaşının hangi tarih esas alınarak hesaplanacağı ve model yılına ilişkin uygulamanın nasıl belirleneceği ise düzenlemenin yasalaşması halinde açıklığa kavuşacak. Bu nedenle 2002 model araçların hurda teşviki kapsamına kesin olarak girdiğini söylemek mümkün değil.
HURDA TEŞVİKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Hurda teşviki başvuruları için henüz resmi bir tarih açıklanmadı. Kanun tekliflerinin öncelikle TBMM'deki yasama sürecini tamamlaması, kabul edilmesi ve yürürlüğe girmesi gerekiyor.
Düzenlemenin yasalaşması halinde hurdaya ayrılacak araçlarda aranacak şartlar, başvuru için gerekli belgeler, işlemlerin hangi kurumlar üzerinden yapılacağı ve yeni araç alımında uygulanacak vergi avantajları belli olacak. Şu an için hurda teşviki kapsamında başvuru yapılabilecek yürürlükte bir uygulama bulunmuyor.