HURDA TEŞVİKİ ÇIKTI MI, TBMM'DE SON DURUM NE?

Hurda teşvikiyle ilgili kanun teklifleri henüz yasalaşmadı. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, 20 Kasım 2024'te TBMM'ye sunduğu tekliflerle eski araçların trafikten çekilmesini ve yeni araç alımlarında vergi avantajı sağlanmasını gündeme getirdi.

25 yaş ve üzerindeki araçların hurdaya ayrılması karşılığında ÖTV muafiyeti öngören teklif ile ticari amaçla kullanılacak yeni araçlara yönelik ÖTV ve KDV muafiyeti teklifi birbirinden ayrı düzenlemeler olarak Meclis'e sunuldu. Her iki teklif için de henüz yasalaşmış bir düzenleme bulunmuyor.

Özdemir, tekliflerin yeniden gündeme gelmesine ilişkin değerlendirmelerinde otomotiv sektöründeki daralmaya ve ihracat pazarlarında ortaya çıkan risklere dikkat çekti. Düzenlemelerin kabul edilip edilmeyeceği ve ne zaman görüşüleceği konusunda ise kesinleşmiş bir takvim bulunmuyor.